Власти Тюмени назвали самые загруженные дороги в городе

В Тюмени самыми загруженными дорогами являются путепроводы на Пермякова, Мориса Тереза и Монтажников, а также участок от Московского тракта до Авторемотной. Такая информация указана в документе, опубликованном на портале мэрии. По данным администрации, больше 2500 машин в час проезжает по указанным дорогам.
«К наиболее загруженным участкам можно отнести путепровод через железную дорогу на ул. Пермякова, путепровод через железную дорогу на ул. Мориса Тореза, путепровод через железную дорогу на ул. Монтажников, участок объездной дороги на участке от ул. Московский тракт до ул. Авторемонтная. Интенсивность движения легковых автомобилей на данных участках превышает 2500 легковых автомобилей в час», — указано в документе.
Отмечается, что средняя скорость движения в городе составляет около 40 км/ч, на магистрали — 44 км/ч. Плотность транспортного потока — 24 машины на километр. К загруженным участком власти также отнесли:
- Старотобольский тракт;
- улицу Закалужскую;
- улицу Дружбы;
- перекресток Пермякова и Широтной;
- перекресток Монтажников и Широтной;
- перекресток Республики и Профсоюзной;
- перекресток Профсоюзной и 50 лет Октября.
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