02 июля 2024

Цивилев встречается с нефтяными генералами ХМАО

Цивилев прибыл в ХМАО для встречи с Богдановым и Алекперовым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр энергетики Сергей Цивилев прибыл в ХМАО с двухдневным рабочим визитом
Министр энергетики Сергей Цивилев прибыл в ХМАО с двухдневным рабочим визитом Фото:

Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Инсайдеры в политическом истеблишменте округа сообщают, что он встретится с врио губернатора Русланом Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками — руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым в Сургуте и экс-главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме.

«Цивилев прибыл в ХМАО. Рабочая поездка рассчитана на два дня. Он будет работать в Сургуте 3 июля, в планах — ревизия предприятий ТЭК и встреча с врио губернатора Кухаруком и главой „Сургутнефтегаза“ Богдановым. На следующий день, 4 июля, делегация региональных чиновников сопроводит его в Когалым, где ожидается собрание руководителей дочерних предприятий „Лукойла“ и Алекперова», — сообщает инсайдер.

Планируется, что в Сургуте Цивилев осмотрит центр подготовки и повышения квалификации, а также примет участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представят недавно открытый кампус Пермского политехнического университета.

Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В «Сургутнефтегазе» не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что ожидается приезд Цивилева в ХМАО. Югра стала одним из первых регионов, куда министр направился после назначения на должность.

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Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Инсайдеры в политическом истеблишменте округа сообщают, что он встретится с врио губернатора Русланом Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками — руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым в Сургуте и экс-главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. «Цивилев прибыл в ХМАО. Рабочая поездка рассчитана на два дня. Он будет работать в Сургуте 3 июля, в планах — ревизия предприятий ТЭК и встреча с врио губернатора Кухаруком и главой „Сургутнефтегаза“ Богдановым. На следующий день, 4 июля, делегация региональных чиновников сопроводит его в Когалым, где ожидается собрание руководителей дочерних предприятий „Лукойла“ и Алекперова», — сообщает инсайдер. Планируется, что в Сургуте Цивилев осмотрит центр подготовки и повышения квалификации, а также примет участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представят недавно открытый кампус Пермского политехнического университета. Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В «Сургутнефтегазе» не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что ожидается приезд Цивилева в ХМАО. Югра стала одним из первых регионов, куда министр направился после назначения на должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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