Цивилев встречается с нефтяными генералами ХМАО

Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Инсайдеры в политическом истеблишменте округа сообщают, что он встретится с врио губернатора Русланом Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками — руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым в Сургуте и экс-главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме.
«Цивилев прибыл в ХМАО. Рабочая поездка рассчитана на два дня. Он будет работать в Сургуте 3 июля, в планах — ревизия предприятий ТЭК и встреча с врио губернатора Кухаруком и главой „Сургутнефтегаза“ Богдановым. На следующий день, 4 июля, делегация региональных чиновников сопроводит его в Когалым, где ожидается собрание руководителей дочерних предприятий „Лукойла“ и Алекперова», — сообщает инсайдер.
Планируется, что в Сургуте Цивилев осмотрит центр подготовки и повышения квалификации, а также примет участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представят недавно открытый кампус Пермского политехнического университета.
Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В «Сургутнефтегазе» не ответили на звонок корреспондента агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что ожидается приезд Цивилева в ХМАО. Югра стала одним из первых регионов, куда министр направился после назначения на должность.
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