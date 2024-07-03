На Ямале обсуждают информацию о возможном задержании депутата Тюменской облдумы Нака

Известного ямальского бизнесмена — главу компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака могли задержать в связи с работой силовиков по бывшему мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Об этом сообщили источники URA.RU в политических структурах ЯНАО. Вместе с тем информация инсайдеров разнится: другие собеседники утверждают, что мог быть задержан не сам бизнесмен, а его сын — Григорий Нак.
«Сначала заговорили о задержании самого Нака — когда Воронов курировал ямальские стройки в качестве замгубернатора, компания Нака занималась строительством долгостройного Собора Преображения Господня в Салехарде, сейчас он занимает место в Тюменской облдуме. Позже появилась информация, что задержали все-таки сына Нака Григория — он тоже занимается строительством и ранее входил в молодежный парламент при заксобрании ЯНАО», — рассказали агентству инсайдеры.
Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Игоря Нака, однако комментариев получить не удалось. Депутат прервал общение после того, как журналист представился.
В силовых структурах Ямала информацию о задержании не подтверждают и не опровергают. В центральные аппараты ФСБ и СКР направлены редакционные запросы, на момент публикации ответы не поступили.
О возможном задержании экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова стало известно 2 июля, ранее он объявил, что уходит с должности по собственному желанию. Позднее URA.RU стало известно о том, что «Единая Россия» не может приостановить членство в партии Андрея Воронова и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.