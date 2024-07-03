На Ямале обсуждают информацию о возможном задержании депутата Тюменской облдумы Нака

В ЯНАО обсуждают информацию о возможном задержании депутата Нака
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики якобы задержали ямальского депутата Нака вместе с экс-главой Нового Уренгоя Вороновым
Силовики якобы задержали ямальского депутата Нака вместе с экс-главой Нового Уренгоя Вороновым Фото:

Известного ямальского бизнесмена — главу компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака могли задержать в связи с работой силовиков по бывшему мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Об этом сообщили источники URA.RU в политических структурах ЯНАО. Вместе с тем информация инсайдеров разнится: другие собеседники утверждают, что мог быть задержан не сам бизнесмен, а его сын — Григорий Нак.

«Сначала заговорили о задержании самого Нака — когда Воронов курировал ямальские стройки в качестве замгубернатора, компания Нака занималась строительством долгостройного Собора Преображения Господня в Салехарде, сейчас он занимает место в Тюменской облдуме. Позже появилась информация, что задержали все-таки сына Нака Григория — он тоже занимается строительством и ранее входил в молодежный парламент при заксобрании ЯНАО», — рассказали агентству инсайдеры.

Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Игоря Нака, однако комментариев получить не удалось. Депутат прервал общение после того, как журналист представился.

В силовых структурах Ямала информацию о задержании не подтверждают и не опровергают. В центральные аппараты ФСБ и СКР направлены редакционные запросы, на момент публикации ответы не поступили.

О возможном задержании экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова стало известно 2 июля, ранее он объявил, что уходит с должности по собственному желанию. Позднее URA.RU стало известно о том, что «Единая Россия» не может приостановить членство в партии Андрея Воронова и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака.

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Известного ямальского бизнесмена — главу компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака могли задержать в связи с работой силовиков по бывшему мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Об этом сообщили источники URA.RU в политических структурах ЯНАО. Вместе с тем информация инсайдеров разнится: другие собеседники утверждают, что мог быть задержан не сам бизнесмен, а его сын — Григорий Нак. «Сначала заговорили о задержании самого Нака — когда Воронов курировал ямальские стройки в качестве замгубернатора, компания Нака занималась строительством долгостройного Собора Преображения Господня в Салехарде, сейчас он занимает место в Тюменской облдуме. Позже появилась информация, что задержали все-таки сына Нака Григория — он тоже занимается строительством и ранее входил в молодежный парламент при заксобрании ЯНАО», — рассказали агентству инсайдеры. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Игоря Нака, однако комментариев получить не удалось. Депутат прервал общение после того, как журналист представился. В силовых структурах Ямала информацию о задержании не подтверждают и не опровергают. В центральные аппараты ФСБ и СКР направлены редакционные запросы, на момент публикации ответы не поступили. О возможном задержании экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова стало известно 2 июля, ранее он объявил, что уходит с должности по собственному желанию. Позднее URA.RU стало известно о том, что «Единая Россия» не может приостановить членство в партии Андрея Воронова и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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