Семенович раскрыла, от какой еды отказалась ради фигуры мечты

Российская актриса и певица Анна Семенович отказалась мучных и жареных блюд и жирной пищи ради фигуры своей мечты. Методами похудения звезда поделилась в видеоролике в своих социальных сетях.
«Ем здоровую еду, полный отказ о жаренного, белого хлеба и жирного!», — рассказала Семенович в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Актриса отметила, что не изнуряет себя дикими диетами и не занимается спортом из-за загруженности графика, но лишний вес уходит быстро.
За время диеты Семенович удалось сбросила шесть килограмм. По словам телеведущей, она питается «здоровой едой». В соцсетях актриса делится рецептами своих диетических блюд, рассказывает, что именно благодаря ним ей удалось постройнеть и начать носить одежду меньшего размера.
При этом Семенович уточнила, что сейчас, параллельно с правильным питанием, вновь принимает лекарства, помогающие сбросить лишний вес. В апреле она уже рассказывала, что принимала «модный препарат» для похудения. Артистка сообщала, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса и она пользовалась им, несмотря на большие риски.
На днях певица выложила фото, где в элегантном платье позировала, красуясь своей обновленной формой. Этим она вызвала негодование подписчиков, которые не узнали звезду и обвинили ее в злоупотреблении фотошопом.
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