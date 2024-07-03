Свердловский вагнеровец, напавший на женщину, рвется на фронт из СИЗО

Иван Комаров попал за решетку вместе с другом в конце января Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку

Боец ЧВК «Вагнер» Иван Комаров из Заречного (Свердловская область), который попал в СИЗО за насилие над женщиной, планирует вернуться на фронт. Об этом URA.RU сообщила его супруга Алена.

«[Он] сидит, собирается на [фронт]. О своем желании он, насколько я знаю, уведомил следователей», — отметила Комарова. По ее словам, муж хочет уехать туда прямо из СИЗО, до начала судебного разбирательства. Вместе с ним уехать на Украину хочет его товарищ — Роман Калмыков, который тоже попал за решетку после нападения.

Комаров и Калмыков были задержаны 28 января в Североуральске. Полицейские искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа. Но в суд материалы были отправлены лишь по одной статье — разбой. Фигуранты отобрали у женщины цепочку, два телефона и деньги. В разговоре с URA.RU пострадавшая уверяла, что ее изнасиловали.

Недавно Ивану и Роману продлили срок содержания под стражей — до 20 июля. В апреле неизвестные сообщили Алене Комаровой, что ее супруг якобы покончил с собой в СИЗО. Информация не подтвердилась. «Иван сказал мне, что это бред. Сказал, чтобы я никого не слушала», — написала женщина корреспонденту агентства.

Участниками военной спецоперации на Украине они стали в 2023 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись из зоны СВО, попали под уголовное преследование. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.