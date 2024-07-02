02 июля 2024

Врачей ХМАО удивило рекордное число младенцев, рожденных в один день

В ХМАО родилось три десятка малышей в один день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
26 июня в ХМАО родилось 32 младенца
26 июня в ХМАО родилось 32 младенца Фото:

Три десятка младенцев родились в ХМАО 26 июня. С начала 2024 года эта дата стала самой рекордной по рождаемости в округе. Об этом сообщила руководитель сургутского окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.

«В июне родилось 673 крохи: 356 мальчиков и 313 девочек. Самой продуктивной стала дата 26 июня. В этот день родились 32 маленьких югорчанина», — написала Белоцерковцева.

Всего с начала 2024 года в ХМАО на свет появились 3 859 малышей. Из них новорожденных мальчиков оказалось больше, чем девочек. Почти 60 пар югорчан стали родителями двойни. За более чем полгода в округу также родились две тройни.

Согласно данным онлайн-портала ЗАГС, новорожденных мальчиков в ХМАО чаще всего называют Мухаммадом. Среди девочек самое популярное имя — София.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три десятка младенцев родились в ХМАО 26 июня. С начала 2024 года эта дата стала самой рекордной по рождаемости в округе. Об этом сообщила руководитель сургутского окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале. «В июне родилось 673 крохи: 356 мальчиков и 313 девочек. Самой продуктивной стала дата 26 июня. В этот день родились 32 маленьких югорчанина», — написала Белоцерковцева. Всего с начала 2024 года в ХМАО на свет появились 3 859 малышей. Из них новорожденных мальчиков оказалось больше, чем девочек. Почти 60 пар югорчан стали родителями двойни. За более чем полгода в округу также родились две тройни. Согласно данным онлайн-портала ЗАГС, новорожденных мальчиков в ХМАО чаще всего называют Мухаммадом. Среди девочек самое популярное имя — София.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...