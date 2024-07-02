Врачей ХМАО удивило рекордное число младенцев, рожденных в один день

Три десятка младенцев родились в ХМАО 26 июня. С начала 2024 года эта дата стала самой рекордной по рождаемости в округе. Об этом сообщила руководитель сургутского окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.
«В июне родилось 673 крохи: 356 мальчиков и 313 девочек. Самой продуктивной стала дата 26 июня. В этот день родились 32 маленьких югорчанина», — написала Белоцерковцева.
Всего с начала 2024 года в ХМАО на свет появились 3 859 малышей. Из них новорожденных мальчиков оказалось больше, чем девочек. Почти 60 пар югорчан стали родителями двойни. За более чем полгода в округу также родились две тройни.
Согласно данным онлайн-портала ЗАГС, новорожденных мальчиков в ХМАО чаще всего называют Мухаммадом. Среди девочек самое популярное имя — София.
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