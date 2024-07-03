В Магнитогорске пройдет юбилейный фестиваль моды и музыки «Половодье»

03 июля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Показ эксклюзивной одежды пройдет в парке у Вечного огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 5 июля состоится фестиваль моды и музыки «Половодье». В мероприятии примут участие 300 моделей, дизайнеров и визажистов, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства региона. «В Магнитогорске пройдет показ эксклюзивной одежды российских дизайнеров. Также будет организован шоурум, где гости мероприятия смогут приобрести понравившуюся вещь сразу после показа. Фестиваль пройдет 5 июля в 19:00 в парке у Вечного огня», — сообщили в правительстве. Фестивалю моды и музыки «Половодье» исполняется 25 лет. Каждый год для него выбирается новая тема, которая вдохновляет участников на создание образов. В этом году дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Башкортостана покажут свои коллекции на тему «Победа». На фестивале будут представлены работы в семи номинациях: прет-а-порте, вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары, хэндмейд и театры мод. Победители и призеры фестиваля получат возможность стажироваться у российских брендов и представителей модной индустрии. Также они смогут посетить лекции по конструированию одежды, получить сопровождение от дизайнеров и поучаствовать в международном конкурсе «Петербургские сезоны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области 5 июля состоится фестиваль моды и музыки «Половодье». В мероприятии примут участие 300 моделей, дизайнеров и визажистов, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства региона. «В Магнитогорске пройдет показ эксклюзивной одежды российских дизайнеров. Также будет организован шоурум, где гости мероприятия смогут приобрести понравившуюся вещь сразу после показа. Фестиваль пройдет 5 июля в 19:00 в парке у Вечного огня», — сообщили в правительстве. Фестивалю моды и музыки «Половодье» исполняется 25 лет. Каждый год для него выбирается новая тема, которая вдохновляет участников на создание образов. В этом году дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Башкортостана покажут свои коллекции на тему «Победа». На фестивале будут представлены работы в семи номинациях: прет-а-порте, вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары, хэндмейд и театры мод. Победители и призеры фестиваля получат возможность стажироваться у российских брендов и представителей модной индустрии. Также они смогут посетить лекции по конструированию одежды, получить сопровождение от дизайнеров и поучаствовать в международном конкурсе «Петербургские сезоны».