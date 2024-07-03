В Магнитогорске пройдет юбилейный фестиваль моды и музыки «Половодье»

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Фестиваль Парад моды. Челябинск, модели, мода
Показ эксклюзивной одежды пройдет в парке у Вечного огня Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 5 июля состоится фестиваль моды и музыки «Половодье». В мероприятии примут участие 300 моделей, дизайнеров и визажистов, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства региона.

«В Магнитогорске пройдет показ эксклюзивной одежды российских дизайнеров. Также будет организован шоурум, где гости мероприятия смогут приобрести понравившуюся вещь сразу после показа. Фестиваль пройдет 5 июля в 19:00 в парке у Вечного огня», — сообщили в правительстве.

Фестивалю моды и музыки «Половодье» исполняется 25 лет. Каждый год для него выбирается новая тема, которая вдохновляет участников на создание образов. В этом году дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Башкортостана покажут свои коллекции на тему «Победа». На фестивале будут представлены работы в семи номинациях: прет-а-порте, вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары, хэндмейд и театры мод.

Победители и призеры фестиваля получат возможность стажироваться у российских брендов и представителей модной индустрии. Также они смогут посетить лекции по конструированию одежды, получить сопровождение от дизайнеров и поучаствовать в международном конкурсе «Петербургские сезоны».

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В Магнитогорске Челябинской области 5 июля состоится фестиваль моды и музыки «Половодье». В мероприятии примут участие 300 моделей, дизайнеров и визажистов, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства региона. «В Магнитогорске пройдет показ эксклюзивной одежды российских дизайнеров. Также будет организован шоурум, где гости мероприятия смогут приобрести понравившуюся вещь сразу после показа. Фестиваль пройдет 5 июля в 19:00 в парке у Вечного огня», — сообщили в правительстве. Фестивалю моды и музыки «Половодье» исполняется 25 лет. Каждый год для него выбирается новая тема, которая вдохновляет участников на создание образов. В этом году дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Башкортостана покажут свои коллекции на тему «Победа». На фестивале будут представлены работы в семи номинациях: прет-а-порте, вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары, хэндмейд и театры мод. Победители и призеры фестиваля получат возможность стажироваться у российских брендов и представителей модной индустрии. Также они смогут посетить лекции по конструированию одежды, получить сопровождение от дизайнеров и поучаствовать в международном конкурсе «Петербургские сезоны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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