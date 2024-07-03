Три зарубежных министра летят в Екатеринбург

На «Иннопром» в Екатеринбург летят министры из ОАЭ
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"Иннопром" пройдет с 8 по 11 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО"
"Иннопром" пройдет с 8 по 11 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО" Фото:

В Екатеринбург на промышленную выставку "Иннопром" прибудет три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. 

«Мы с нетерпением ждем участия в "Иннопроме" в качестве страны-партнера. Этот статус соответствует стремлению ОАЭ создать и укрепить глобальное устойчивое экономическое партнерство», — отметил Султан бин Ахмед Аль-Джабер.

На предстоящей выставке ОАЭ приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества и передовые разработки представят более 40 компаний, среди них — национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC, 12-я по объему добычи нефти в мире. Также состоятся деловые встречи, где участники обсудят, как организациям из России и ОАЭ совместно работать в металлургии, энергетике, медицине, логистике, пищевой индустрии и финансах.

"Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года, в этом году выставка состоится с 8 по 11 июля, главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.

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В Екатеринбург на промышленную выставку "Иннопром" прибудет три статусных политика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — министры промышленности Султан бин Ахмед Аль-Джабер, народного образования Сара Бинт Юсиф Аль-Амири и внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зайуди. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.  «Мы с нетерпением ждем участия в "Иннопроме" в качестве страны-партнера. Этот статус соответствует стремлению ОАЭ создать и укрепить глобальное устойчивое экономическое партнерство», — отметил Султан бин Ахмед Аль-Джабер. На предстоящей выставке ОАЭ приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества и передовые разработки представят более 40 компаний, среди них — национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC, 12-я по объему добычи нефти в мире. Также состоятся деловые встречи, где участники обсудят, как организациям из России и ОАЭ совместно работать в металлургии, энергетике, медицине, логистике, пищевой индустрии и финансах. "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года, в этом году выставка состоится с 8 по 11 июля, главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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