Челябинский шоумен Ярушин рассказал, как качает мышцы и занимается пилатесом. Фото

Шоумен Стас Ярушин: каждый сам решает, для чего ему нужны занятия спортом
© Служба новостей «URA.RU»
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Стас Ярушин бегает около четырех раз в неделю на различные дистанции
Стас Ярушин бегает около четырех раз в неделю на различные дистанции Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал о том, как ему удается держать себя в хорошей физической форме. В своих соцсетях шоумен сообщил, что занимается пилатесом и любит спортзал.

«Каждый сам решает, для чего ему нужны занятия спортом. Чаще всего я работаю над собой, ну можно сказать, в „стиле пилатес“. Спортзал и тяжелые веса тоже люблю! Тут совсем другой подход у меня — в первую очередь психологический», — сообщил Стас Ярушин в своем telegram-канале.

Ярушин также уточнил, что обожает бегать и делает это три-четыре раза в неделю на дистанции от трех до семи километров. Также он работает с тренажером реформер или занимается спортом в домашних условиях с помощью гимнастических резинок. Свою любовь к спортзалу и «тяжелым весам» шоумен объяснил результатом «налитых мышц».

«Я чувствую свое тело, и когда я понимаю, что я подсушен и полон сил, то я с кайфом работаю со штангой. Потом через день вижу результат и балдею от него, то есть я „налил мышцы“ на подсушенное тело» — поделился Ярушин в telegram-канале.

Стас Ярушин также отметил, что питание является главным элементом. Причиной безрезультативности он назвал приемы пищи после семи вечера и несбалансированную еду.

Шоумен Ярушин поделился тем, что любит эффект "налитых мышц"
Шоумен Ярушин поделился тем, что любит эффект "налитых мышц"
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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал о том, как ему удается держать себя в хорошей физической форме. В своих соцсетях шоумен сообщил, что занимается пилатесом и любит спортзал. «Каждый сам решает, для чего ему нужны занятия спортом. Чаще всего я работаю над собой, ну можно сказать, в „стиле пилатес“. Спортзал и тяжелые веса тоже люблю! Тут совсем другой подход у меня — в первую очередь психологический», — сообщил Стас Ярушин в своем telegram-канале. Ярушин также уточнил, что обожает бегать и делает это три-четыре раза в неделю на дистанции от трех до семи километров. Также он работает с тренажером реформер или занимается спортом в домашних условиях с помощью гимнастических резинок. Свою любовь к спортзалу и «тяжелым весам» шоумен объяснил результатом «налитых мышц». «Я чувствую свое тело, и когда я понимаю, что я подсушен и полон сил, то я с кайфом работаю со штангой. Потом через день вижу результат и балдею от него, то есть я „налил мышцы“ на подсушенное тело» — поделился Ярушин в telegram-канале. Стас Ярушин также отметил, что питание является главным элементом. Причиной безрезультативности он назвал приемы пищи после семи вечера и несбалансированную еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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