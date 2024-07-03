Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал о том, как ему удается держать себя в хорошей физической форме. В своих соцсетях шоумен сообщил, что занимается пилатесом и любит спортзал.
«Каждый сам решает, для чего ему нужны занятия спортом. Чаще всего я работаю над собой, ну можно сказать, в „стиле пилатес“. Спортзал и тяжелые веса тоже люблю! Тут совсем другой подход у меня — в первую очередь психологический», — сообщил Стас Ярушин в своем telegram-канале.
Ярушин также уточнил, что обожает бегать и делает это три-четыре раза в неделю на дистанции от трех до семи километров. Также он работает с тренажером реформер или занимается спортом в домашних условиях с помощью гимнастических резинок. Свою любовь к спортзалу и «тяжелым весам» шоумен объяснил результатом «налитых мышц».
«Я чувствую свое тело, и когда я понимаю, что я подсушен и полон сил, то я с кайфом работаю со штангой. Потом через день вижу результат и балдею от него, то есть я „налил мышцы“ на подсушенное тело» — поделился Ярушин в telegram-канале.
Стас Ярушин также отметил, что питание является главным элементом. Причиной безрезультативности он назвал приемы пищи после семи вечера и несбалансированную еду.
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