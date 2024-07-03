Экс-глава МИД Австрии Кнайсль презентует книгу на «Царских днях» в Екатеринбурге

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Карин Кнайсль представит книгу 14 июля
Карин Кнайсль представит книгу 14 июля Фото:

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентует в Екатеринбурге книгу «Реквием по Европе». В ней она анализирует причины, по которым закончились европейские законы и свобода. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева. 

«Одна из самых интересных встреч — приезжает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она на площадке Храма-на-Крови представит книгу „Реквием по Европе“, — заявила Редкошеева на пресс-конференции в ТАСС.

«Царские дни» пройдут с 11 по 21 июля. Среди гостей ожидаются лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин и Петр Мультатули — историк, правнук повара императора Николая II Ивана Харитонова. 

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью в своем доме. Она руководит центром «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. В апреле этого года экс-министр проводила лекции для студентов в УрФУ.

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентует в Екатеринбурге книгу «Реквием по Европе». В ней она анализирует причины, по которым закончились европейские законы и свобода. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева.  «Одна из самых интересных встреч — приезжает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она на площадке Храма-на-Крови представит книгу „Реквием по Европе“, — заявила Редкошеева на пресс-конференции в ТАСС. «Царские дни» пройдут с 11 по 21 июля. Среди гостей ожидаются лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин и Петр Мультатули — историк, правнук повара императора Николая II Ивана Харитонова.  Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью в своем доме. Она руководит центром «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. В апреле этого года экс-министр проводила лекции для студентов в УрФУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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