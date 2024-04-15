Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет разводить в России уток и гусей

16 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль призналась, что влюблена в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль купила в России участок с домом, где хочет разбить свой сад и разводить уток и гусей. Своими планами на будущее иностранка поделилась во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ, куда она прибыла провести пару лекций. «Я купила участок земли в Рязанской области, возле города Касимова. Там сейчас разруха, очень ветхий дом. Буду делать ремонт, хочу разбить сад, завести живность — уток и гусей. На работу и с работы буду ездить на поезде, мне это нравится. Я не человек города, всегда жила в деревнях», — объяснила журналистам Кнайсль. Новость по теме Глава МИД Австрии, с которой танцевал Путин, призвала Европу поменять отношение к РФ Экс-дипломат и в Австрии, а вслед за ней и во Франции жила в деревне. О России она тогда, по ее словам, мало знала, зато сейчас очень много читает о ней. «Живу в России совсем одна, без родных и друзей, но меня прельщает российское гостеприимство. К кому-то любовь приходит в 20-30 лет, а ко мне пришла в 59, и это любовь к России. Любовь — она не объясняется», — призналась Кнайсль. Карин Кнайсль руководила австрийским МИД в 2017—2019 годах. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на их свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин, он даже танцевал с невестой. В 2022 году экс-дипломат эмигрировала из Австрии из-за угроз. В 2024 году она заявила, что перебралась в Россию. Кнайсль является руководителем центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. 15 и 16 апреля она дает лекции студентам УрФУ в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль купила в России участок с домом, где хочет разбить свой сад и разводить уток и гусей. Своими планами на будущее иностранка поделилась во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ, куда она прибыла провести пару лекций. «Я купила участок земли в Рязанской области, возле города Касимова. Там сейчас разруха, очень ветхий дом. Буду делать ремонт, хочу разбить сад, завести живность — уток и гусей. На работу и с работы буду ездить на поезде, мне это нравится. Я не человек города, всегда жила в деревнях», — объяснила журналистам Кнайсль. Экс-дипломат и в Австрии, а вслед за ней и во Франции жила в деревне. О России она тогда, по ее словам, мало знала, зато сейчас очень много читает о ней. «Живу в России совсем одна, без родных и друзей, но меня прельщает российское гостеприимство. К кому-то любовь приходит в 20-30 лет, а ко мне пришла в 59, и это любовь к России. Любовь — она не объясняется», — призналась Кнайсль. Карин Кнайсль руководила австрийским МИД в 2017—2019 годах. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на их свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин, он даже танцевал с невестой. В 2022 году экс-дипломат эмигрировала из Австрии из-за угроз. В 2024 году она заявила, что перебралась в Россию. Кнайсль является руководителем центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. 15 и 16 апреля она дает лекции студентам УрФУ в Екатеринбурге.