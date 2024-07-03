В Екатеринбурге школьники массово пересдают ЕГЭ: счет идет на сотни

В Екатеринбурге 1412 выпускников придут пересдавать ЕГЭ

03 июля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

На пересдачу ЕГЭ заявились 1412 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Почти полторы тысячи выпускников решили пересдать ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «На пересдачу ЕГЭ в Екатеринбурге заявились 1412 человек, то есть 21% от общего количества выпускников 11-х классов 2023/2024 учебного года», — поделились в ведомстве. В первый день пересдачи — 4 июля — в резервных пунктах (всего их 15 в городе, один в Академическом районе, по два в остальных семи районах) ждут 944 человека, во второй день — 5 июля — 468. В 2024 году выпускникам впервые предоставили возможность оперативно пересдать один из предметов, инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин в своем послании парламенту. Важно, что при поступлении в университеты учитывается только последний результат экзамена, даже если он сдан на меньший балл. Абитуриент не может выбрать, какой из полученных вариантов заявлять комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти полторы тысячи выпускников решили пересдать ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «На пересдачу ЕГЭ в Екатеринбурге заявились 1412 человек, то есть 21% от общего количества выпускников 11-х классов 2023/2024 учебного года», — поделились в ведомстве. В первый день пересдачи — 4 июля — в резервных пунктах (всего их 15 в городе, один в Академическом районе, по два в остальных семи районах) ждут 944 человека, во второй день — 5 июля — 468. В 2024 году выпускникам впервые предоставили возможность оперативно пересдать один из предметов, инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин в своем послании парламенту. Важно, что при поступлении в университеты учитывается только последний результат экзамена, даже если он сдан на меньший балл. Абитуриент не может выбрать, какой из полученных вариантов заявлять комиссии.