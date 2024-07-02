Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников, известный по скандалам с проблемными городскими стройками, написал заявление об уходе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города
«К Ситникову всегда было много претензий — начиная с его планов по постройке туалета за 25 миллионов и заканчивая недавним скандалом с биатлонным центром, который городские чиновники объявили готовым к эксплуатации, а экс-губернатор Югры Комарова написала в своих соцсетях, что там якобы уже тренируются 300 спортсменов. Центр до сих пор не введен в эксплуатацию. Ситникова депутаты обвинили в фиктивной сдаче объекта. Источники в мэрии отмечают, что это уже третья попытка куратора городского стройблока подать в отставку, и не факт, что мэр Дмитрий Кощенко его подпишет. Однако на сей раз инсайдеры утверждают, что 5 июля станет последним рабочим днем Ситникова», — сообщает инсайдер.
Источники URA.RU отмечают, что Ситников намерен уйти по собственному желанию, но при этом его увольнения по утрате доверия давно требует прокурор города Александр Еременко, считающийся грозой чиновников. Ведомство обнаружило конфликт интересов — проектировала часть муниципальных объектов компания, в которой сын Ситникова якобы работал на условиях договора ГПХ.
В администрацию Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации материала не поступил.
Ранее URA.RU писало, что депутаты обвинили Ситникова в фиктивной сдаче биатлонного центра. Несмотря на заявления городских властей об окончании строительства, он так и не введен в эксплуатацию.
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