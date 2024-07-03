Мэр отреагировал на мощный пожар, вспыхнувший в промзоне под Екатеринбургом. Фото, видео

Пожар в Березовском вспыхнул на предприятии по производству металлоконструкций

03 июля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Загорелось предприятие по производству металлоконструкций (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Березовском вспыхнула промзона Мощный пожар в Березовском (Свердловская область) начался на территории предприятия, которое производит металлоконструкции. Информация о взрывах, которая появилась ранее, не соответствует действительности, заявил URA.RU мэр города Евгений Писцов. «По предварительным данным, пожар произошел на территории предприятия по производству металлоконструкций. На месте работают пожарные, площадь возгорания выясняется. Информация о взрывах не соответствует действительности», — поделился он. Пожар вспыхнул днем 3 июля. Местные жители сообщали, что слышали взрывы. Дым от пожара видно даже в Екатеринбурге Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный пожар в Березовском (Свердловская область) начался на территории предприятия, которое производит металлоконструкции. Информация о взрывах, которая появилась ранее, не соответствует действительности, заявил URA.RU мэр города Евгений Писцов. «По предварительным данным, пожар произошел на территории предприятия по производству металлоконструкций. На месте работают пожарные, площадь возгорания выясняется. Информация о взрывах не соответствует действительности», — поделился он. Пожар вспыхнул днем 3 июля. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.