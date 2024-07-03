Загорелось предприятие по производству металлоконструкций (архивное фото)
новость из сюжетаВ Березовском вспыхнула промзона
Мощный пожар в Березовском (Свердловская область) начался на территории предприятия, которое производит металлоконструкции. Информация о взрывах, которая появилась ранее, не соответствует действительности, заявил URA.RU мэр города Евгений Писцов.
«По предварительным данным, пожар произошел на территории предприятия по производству металлоконструкций. На месте работают пожарные, площадь возгорания выясняется. Информация о взрывах не соответствует действительности», — поделился он.
Пожар вспыхнул днем 3 июля. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.
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