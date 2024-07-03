Под Екатеринбургом горит промзона, слышны взрывы: онлайн-трансляция

В Березовском огонь охватил несколько предприятий в промзоне

Пожар вспыхнул в поселке Ленинский, который является частью Березовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона

В Березовском (Свердловская область) вспыхнул масштабный пожар на промышленной пожарке, где расположены несколько предприятий. По предварительным данным, огонь охватил производство металлоконструкций, площади химической компании и других. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

18:14 Из горящей промзоны эвакуировали порядка 120 сотрудников. Полностью выгорела техника, которая была на площадке, угроза распространения на соседние здания все еще есть, поделились с URA.RU очевидцы.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

18:07 «Давно такого возгорания не видели. Пламя перекидывается на деревья», — делятся очевидцы. Кадры пожара публикует telefram-канал «Екатеринбург №1».

18:00 В соцсетях появилась информация, что в промзоне находится предприятие депутата свердловского заксобрания Вячеслава Брозовского. Но он в беседе с URA.RU информацию опроверг. «Оно находится рядом и пока не горит», — поделился он.

17:42 По словам очевидцев, на месте пожара были слышны взрывы. При этом Писцов информацию опровергал.

17:38 В областном МЧС рассказали, что горит склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара — 2000 квадратных метров. Огонь тушат 20 спасателей и 8 единиц техники.

17:37 Как рассказал URA.RU мэр Березовского Евгений Писцов, пожар начался на предприятии по производству металлоконструкций. При этом собственница площадей по соседству, владелица компании по производству химической продукции, реагентов и удобрения «Петронит» Лана Элинсон в беседе с корреспондентом заявила, что огнем охвачены несколько предприятий. Откуда начался пожар, пока неизвестно.

17:34 Сообщения о пожаре начали поступать днем 3 июля. Очевидцы активно делились в соцсетях фото и видео черного дыма, который было видно даже в Екатеринбурге. Известно, что горят предприятия по адресу поселок Ленинский, строение 30а.