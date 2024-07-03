Замгенпрокурора РФ потребовал выяснить причину затопления дворов в Челябинске

Прокуратура Челябинской области по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева проводит проверки по публикациям СМИ о затоплении дворов в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева, прокуратура Челябинской области проводит проверку... о затоплении дворов многоквартирных жилых домов по улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска и наличии многомиллионной задолженности за энергоресурсы со стороны предприятий коммунального комплекса. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура даст оценку бездействию ответственных должностных лиц при содержании мест общего пользования. Также она оценит работу по подготовке муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.
Дворы домов №6 и №8 по улице Энергетиков залиты водой так, что без резиновых сапог к подъездам домов не подойти. В домах несколько суток отсутствует электроснабжение, у людей испортились продукты в холодильниках. Во дворе стоит запах фекалий. В управляющей компании сроки устранения подтопления URA.RU назвать не смогли
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