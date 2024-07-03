Площадь мощного пожара под Екатеринбургом выросла до 2000 квадратных метров

Площадь пожара, который вспыхнул в промзоне в Березовском (Свердловская область), составляет 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 000 квадратных метров. Пожар тушат 20 спасателей и восемь единиц техники», — говорится в сообщении МЧС, которое публикует 66.RU.
Пожар вспыхнул в промзоне Ленинского района Березовского. Огнем охвачено несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!