Площадь мощного пожара под Екатеринбургом выросла до 2000 квадратных метров

Площадь пожара в промзоне Березовского выросла до 2000 квадратных метров
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Огнем охвачены несколько предприятий в промзоне
Огнем охвачены несколько предприятий в промзоне Фото:
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В Березовском вспыхнула промзона

Площадь пожара, который вспыхнул в промзоне в Березовском (Свердловская область), составляет 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 000 квадратных метров. Пожар тушат 20 спасателей и восемь единиц техники», — говорится в сообщении МЧС, которое публикует 66.RU.

Пожар вспыхнул в промзоне Ленинского района Березовского. Огнем охвачено несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн. 

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Площадь пожара, который вспыхнул в промзоне в Березовском (Свердловская область), составляет 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 000 квадратных метров. Пожар тушат 20 спасателей и восемь единиц техники», — говорится в сообщении МЧС, которое публикует 66.RU. Пожар вспыхнул в промзоне Ленинского района Березовского. Огнем охвачено несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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