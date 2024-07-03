После отмены льготной ипотеки застройщики нашли способы привлечь покупателей в ЯНАО

После завершения госпрограммы льготной ипотеки под восемь процентов годовых застройщики стали искать другие способы привлечения покупателей. На Ямале, где стоимость жилья в новостройках одна из самых высоких по стране, девелоперы начали внедрять программы рассрочки, а также так называемые «ипотеки за один рубль». Каким образом девелоперы намерены привлекать покупателей, корреспонденту URA.RU рассказал собеседник из тюменской компании-застройщика «ЭНКО». Своей точкой зрения поделились и риэлторы компании «Этажи».
С 1 июля в России стала недоступна государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под восемь процентов годовых. Теперь застройщики опираются на другие льготные программы — семейную, военную, IT-ипотеку. Но, в силу их узкой адресности, девелоперам приходится искать дополнительные способы привлечения покупателей квартир. Так, тюменский застройщик «ЭНКО», помимо субсидированных ипотечных программ, запускает на Ямале рассрочку и траншевую ипотеку — целевой заем на покупку объекта недвижимости, когда кредит выдается не одной суммой сразу, а частями, или траншами. Поэтому такую ипотеку называют «ипотекой за один рубль».
«У нас субсидированная ипотека под 2,8% от Дом.РФ. В ближайшее время должна появиться траншевая ипотека с одним из крупнейших банков, ставка будет 2,9% (сейчас проект на стадии согласования). Кроме этого, мы работаем над запуском рассрочки», — рассказал корреспонденту URA.RU бренд-директор компании «ЭНКО» Вадим Толчеев.
В свою очередь, риэлторы не считают траншевую ипотеку оптимальной для ямальцев. «Траншевая ипотека в ЯНАО не очень популярна, так как не все застройщики в силу низкой конкуренции работают с ней», — говорит ипотечный брокер компании «Этажи» Регина Ащаулова. По мнению собеседника агентства, транши более актуальны для постройки загородной недвижимости — на Ямале она дешевле городской.
Что касается арктической ипотеки, то эта программа пока не получила распространения в ЯНАО, в том числе в Новом Уренгое, где сосредоточено большинство девелоперов. «По арктической ипотеке мы сейчас не работаем — там есть ограничение стоимости за квадратный метр», — говорит Вадим Толчеев.
По данным Минстроя России, официальная стоимость квадратного метра в ЯНАО в третьем квартале 2024 года выросла со 128 тысяч до 177 тысяч рублей. По России жилье дороже только на Чукотке. Реальные цены на жилье от застройщиков значительно выше — от 195 до 210 тысяч рублей за «квадрат».
Так, по словам собеседника агентства, стоимость жилья в ЖК «Преображенский» в Новом Уренгое превышает лимит по программе арктической ипотеки. Цена за «квадрат» выросла до 230 тысяч рублей. В среднем, квартира от «ЭНКО» в Новом Уренгое обойдется северянину в 10 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, почему квартиры на Ямале продаются по цене столичных. Собеседника агентства назвал несколько факторов, в числе которых — холодный климат и сложная логистика.
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