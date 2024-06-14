Застройщик рассказал, почему жилье в ЯНАО продается по цене столичного

Стоимость квадратного метра в новостройках Ямала растет высокими темпами. Как отмечают аналитики, особенно заметно дорожают квартиры в Новом Уренгое — в течение года они выросли в цене на треть. Средняя стоимость «квадрата» здесь, по данным Restate, достигла 182 тысяч рублей, а по сведениям риелторской компании «Этажи» — 195 тысяч рублей. Почему жилье в ЯНАО продается по цене столичного, совместно с представителем застройщика из Тюмени «ЭНКО» разбирался корреспондент URA.RU».
«В 110-тысячном Новом Уренгое строящееся жилье с июня прошлого года подорожало почти на треть и достигло среднего уровня в 182 тысячи рублей за квадратный метр. Дороже новостройки только в Сочи, Ялте, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Хотя самая дорогая, представленная на первичном рынке квартира, стоит смешных по меркам мегаполисов денег — всего 18,5 млн рублей», — сообщает руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.
Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать цены на недвижимость в Новом Уренгое представителя застройщика «ЭНКО», который специализируется на возведении в Тюмени концептуальных районов. По данным Дом.РФ, в Новом Уренгое девелопер возводит три жилых дома общей площадью 45 тысяч кв. м.
«Рост цен на недвижимость обусловлен особенностями логистики данного региона и ее стоимостью. Строительные материалы в основной своей массе привозные, что в свою очередь влияет на их стоимость. Помимо этого, нужно учитывать тот факт, что в Новом Уренгое строится не так много новых проектов и это, в свою очередь, приводит к повышению уровня спроса, что также, в конечном итоге, сказывается на цене», — отмечает бренд-директор компании «ЭНКО» Вадим Толчеев.
По мнению собеседника агентства, не стоит забывать и другой фактор, напрямую влияющий на стоимость строительства, — климатические условия. «Новый Уренгой является арктической территорией и находится в зоне вечной мерзлоты, в силу чего строительный сезон короче обычного и обязывает девелопера использовать соответствующие материалы и виды работ», — говорит Вадим Толчеев.
Ранее URA.RU рассказывало, почему Арктическая ипотека невыгодна ямальцам. Самый дешевый квадратный метр в Новом Уренгое сегодня стоит 195 тысяч рублей», — рассказывают в агентстве недвижимости «Этажи». А по данным портала «Циан», один из ведущих девелоперов из Тюмени предлагает в газовой столице Ямала квартиры по цене 208 тысяч рублей за квадратный метр.
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