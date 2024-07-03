Из горящей промзоны под Екатеринбургом эвакуировали десятки сотрудников. Фото

Из горящей в Березовском промзоны эвакуировали 120 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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В Березовском горит промзона в Ленинском поселке
В Березовском горит промзона в Ленинском поселке Фото:
новость из сюжета
В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона

С территории промышленной площадки в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где бушует мощный пожар, эвакуировали 120 сотрудников. Об этом URA.RU рассказали свидетели происшествия.

«Эвакуировали около 120 сотрудников, угроза распространения огня на соседние площадки сохраняется», — поделился собеседник агентства со ссылкой на спасателей. Также в промзоне сгорели техника и продукция некоторых предприятий. 

Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.

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С территории промышленной площадки в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где бушует мощный пожар, эвакуировали 120 сотрудников. Об этом URA.RU рассказали свидетели происшествия. «Эвакуировали около 120 сотрудников, угроза распространения огня на соседние площадки сохраняется», — поделился собеседник агентства со ссылкой на спасателей. Также в промзоне сгорели техника и продукция некоторых предприятий.  Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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