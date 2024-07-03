С территории промышленной площадки в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где бушует мощный пожар, эвакуировали 120 сотрудников. Об этом URA.RU рассказали свидетели происшествия.
«Эвакуировали около 120 сотрудников, угроза распространения огня на соседние площадки сохраняется», — поделился собеседник агентства со ссылкой на спасателей. Также в промзоне сгорели техника и продукция некоторых предприятий.
Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
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