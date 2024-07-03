Отдых с комфортом: сколько стоит вход на платные пляжи Челябинска

В Челябинске обустроено 60 зон для пляжного отдыха

03 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске существует около 60 зон для купания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске можно найти четыре карьера, пять озер и одно водохранилище, вдоль берегов которых обустроено более 60 зон для пляжного отдыха. Сколько стоит вход на пляж и что предоставляют гостям — в обзоре URA.RU. Пляж «Смолинопарк» Один из девяти пляжей на озере Смолино находится на территории гостиничного комплекса «Смолинопарк». Стоимость входа составляет 300 рублей в будни и 350 рублей в выходные. Дополнительно можно арендовать инвентарь для плавания, шезлонг, полотенца, зонт, столы и стулья, а также инвентарь для спортивных игр. Для детей предусмотрена детская зона и анимационные программы по выходным. Также на пляже оборудована мангальная зона, стоимость аренды которой начинается от 1500 рублей в час. Для активного отдыха можно арендовать сап-борд или катамаран за 800 рублей в час. Посетители отмечают чистоту пляжа. Однако жалуются на неприветливый персонал и устаревшую мебель. Стоимость входа на платные пляжи в Челябинске начинается от 100 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пляж «Солнечный берег» Пляж расположен также на озере Смолино, неподалеку от Богоявленского мужского монастыря. Пользование инфраструктурой обойдется в 200 рублей с человека. Для детей до пяти лет вход бесплатный, а для пенсионеров предусмотрена 50-процентная скидка. В стоимость билета включено пользование детской зоной и лежаками. На территории есть кафе и мангальные зоны. Аренда мангалов стоит от 800 до 900 рублей в час. На пляже можно покататься на катере, банане или катамаране. Цены на такие развлечения варьируются от 350 до 500 рублей. Также есть спортивные площадки для игр в волейбол и футбол, их аренда обойдется от 600 до 2000 рублей за час. В отзывах посетители отмечают необходимость обновления инфраструктуры пляжа. На челябинских пляжах доступно катание на катере Фото: Размик Закарян © URA.RU Пляж «Березка» Пляж «Березка» расположен на территории парк-отеля на озере Смолино. Вход для посетителей, не проживающих в отеле, стоит 900 рублей, а детей пускают бесплатно только до двух лет. В стоимость билета включено использование полотенец, раздевалок, душевой, волейбольной площадки, настольного тенниса и детской игровой зоны. За использование шезлонга, столика и зонта придется доплатить еще 400 рублей. Час аренды байдарки, катамарана или борда в «Березке» стоит 800 рублей. Гости хвалят чистоту и ухоженность территории, но выражают недовольство высокими ценами. Пляж «Березка» оказался самым дорогостоящим в подборке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пляж «Восточный берег» Самый новый и единственный платный пляж на берегу озера Первое. Построили его в 2018 году. Стоимость входа составляет 100 рублей. На территории есть детские аттракционы, шезлонги и зонты. В аренду доступны бани, беседки и мангалы. В отзывах посетители хвалят пляж за большое количество лежаков и детскую площадку, но выражают недовольство грязными раздевалками и мутной водой. Пляж «Каспийский берег» На берегу Шершневского водохранилища, несмотря на большую протяженность береговой линии, располагается всего шесть пляжей. Наиболее популярный платный пляж здесь «Каспийский берег». Билет для взрослого стоит 300 рублей, для детей от 3 до 12 лет — 150, а для тех, кто младше — бесплатно. Предусмотрены скидки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями: с понедельника по четверг вход свободный, а с пятницы по воскресенье — 100 рублей. Для детей на побережье оборудован комплекс площадок с водными горками, качелями и спортивным инвентарем. За дополнительную плату можно прокатиться на катамаране или лодке, а также на гидроцикле, банане и водных лыжах. Посетители отмечают доступные цены, но жалуются на грязные шезлонги и водоросли в воде. На большинстве пляжей расположены детские зоны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске можно найти четыре карьера, пять озер и одно водохранилище, вдоль берегов которых обустроено более 60 зон для пляжного отдыха. Сколько стоит вход на пляж и что предоставляют гостям — в обзоре URA.RU. Один из девяти пляжей на озере Смолино находится на территории гостиничного комплекса «Смолинопарк». Стоимость входа составляет 300 рублей в будни и 350 рублей в выходные. Дополнительно можно арендовать инвентарь для плавания, шезлонг, полотенца, зонт, столы и стулья, а также инвентарь для спортивных игр. Для детей предусмотрена детская зона и анимационные программы по выходным. Также на пляже оборудована мангальная зона, стоимость аренды которой начинается от 1500 рублей в час. Для активного отдыха можно арендовать сап-борд или катамаран за 800 рублей в час. Посетители отмечают чистоту пляжа. Однако жалуются на неприветливый персонал и устаревшую мебель. Пляж расположен также на озере Смолино, неподалеку от Богоявленского мужского монастыря. Пользование инфраструктурой обойдется в 200 рублей с человека. Для детей до пяти лет вход бесплатный, а для пенсионеров предусмотрена 50-процентная скидка. В стоимость билета включено пользование детской зоной и лежаками. На территории есть кафе и мангальные зоны. Аренда мангалов стоит от 800 до 900 рублей в час. На пляже можно покататься на катере, банане или катамаране. Цены на такие развлечения варьируются от 350 до 500 рублей. Также есть спортивные площадки для игр в волейбол и футбол, их аренда обойдется от 600 до 2000 рублей за час. В отзывах посетители отмечают необходимость обновления инфраструктуры пляжа. Пляж «Березка» расположен на территории парк-отеля на озере Смолино. Вход для посетителей, не проживающих в отеле, стоит 900 рублей, а детей пускают бесплатно только до двух лет. В стоимость билета включено использование полотенец, раздевалок, душевой, волейбольной площадки, настольного тенниса и детской игровой зоны. За использование шезлонга, столика и зонта придется доплатить еще 400 рублей. Час аренды байдарки, катамарана или борда в «Березке» стоит 800 рублей. Гости хвалят чистоту и ухоженность территории, но выражают недовольство высокими ценами. Самый новый и единственный платный пляж на берегу озера Первое. Построили его в 2018 году. Стоимость входа составляет 100 рублей. На территории есть детские аттракционы, шезлонги и зонты. В аренду доступны бани, беседки и мангалы. В отзывах посетители хвалят пляж за большое количество лежаков и детскую площадку, но выражают недовольство грязными раздевалками и мутной водой. На берегу Шершневского водохранилища, несмотря на большую протяженность береговой линии, располагается всего шесть пляжей. Наиболее популярный платный пляж здесь «Каспийский берег». Билет для взрослого стоит 300 рублей, для детей от 3 до 12 лет — 150, а для тех, кто младше — бесплатно. Предусмотрены скидки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями: с понедельника по четверг вход свободный, а с пятницы по воскресенье — 100 рублей. Для детей на побережье оборудован комплекс площадок с водными горками, качелями и спортивным инвентарем. За дополнительную плату можно прокатиться на катамаране или лодке, а также на гидроцикле, банане и водных лыжах. Посетители отмечают доступные цены, но жалуются на грязные шезлонги и водоросли в воде.