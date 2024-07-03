В Тюмени из-за работ на сетях электроснабжения 4 июля отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортрансе».
«В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 4 июля возможны отключения светофорных объектов. Они произойдут на четырех перекрестках и одной улице», — рассказали в «Тюменьгортрансе».
Перерывы в работе светофоров с 09:00 до 13:00 ожидаются на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, Самарцева и Южной, Чаплина и Молодежной. С 09:00 до 17:00 не будут работать автоматические регулировщики на перекрестке Ватутина и Юганского проезда, на улице Ватутина в районе дома №79.
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