В Тюмени отключат светофоры на четырех перекрестках

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Светофоры отключат с 09:00
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В Тюмени из-за работ на сетях электроснабжения 4 июля отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортрансе».

«В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 4 июля возможны отключения светофорных объектов. Они произойдут на четырех перекрестках и одной улице», — рассказали в «Тюменьгортрансе».

Перерывы в работе светофоров с 09:00 до 13:00 ожидаются на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, Самарцева и Южной, Чаплина и Молодежной. С 09:00 до 17:00 не будут работать автоматические регулировщики на перекрестке Ватутина и Юганского проезда, на улице Ватутина в районе дома №79.

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В Тюмени из-за работ на сетях электроснабжения 4 июля отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортрансе». «В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 4 июля возможны отключения светофорных объектов. Они произойдут на четырех перекрестках и одной улице», — рассказали в «Тюменьгортрансе». Перерывы в работе светофоров с 09:00 до 13:00 ожидаются на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, Самарцева и Южной, Чаплина и Молодежной. С 09:00 до 17:00 не будут работать автоматические регулировщики на перекрестке Ватутина и Юганского проезда, на улице Ватутина в районе дома №79.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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