Задержанная ФСБ в Челябинске инспектор Ростехнадзора Аппалькова не признает вины

Задержанная главный госинспектор Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора Марина Аппалькова не признает вины во взятках. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.
«Женщина свою вину не признает. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В СК ранее сообщили, что инспектора обвиняют в получении взяток на 1,7 млн рублей. Однако Марина Апалькова рассказала, что в обвинении указана более крупная сумма — 5,8 млн рублей», — сообщает telegram-канал агентства.
Апалькова подозревается в том, что, что в 2015—2024 годах получила от гендиректора коммерческой структуры взятку на сумму более 1,7 миллиона рублей за принуждение представителя застройщика к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Уголовное дело возбуждено по ч.3 и ч.6 ст.290 УК РФ — получение взяток за незаконные действия и в особо крупном размере.
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