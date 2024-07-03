Mash: мужчина открыл огонь в Москве во время массовой драки мигрантов

Неизвестный начал стрельбу
Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в Москве. Перестрелка случилось в районе Люблино, есть раненые.
«Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что в есть раненые. По данным telegram-канала, стрельба началась во время массовой драки мигрантов, в которой участвовало несколько десятков человек.
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