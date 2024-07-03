Mash: мужчина открыл огонь в Москве во время массовой драки мигрантов

03 июля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Неизвестный начал стрельбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в Москве. Перестрелка случилось в районе Люблино, есть раненые. «Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что в есть раненые. По данным telegram-канала, стрельба началась во время массовой драки мигрантов, в которой участвовало несколько десятков человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в Москве. Перестрелка случилось в районе Люблино, есть раненые. «Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что в есть раненые. По данным telegram-канала, стрельба началась во время массовой драки мигрантов, в которой участвовало несколько десятков человек.