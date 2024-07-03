Mash: мужчина открыл огонь в Москве во время массовой драки мигрантов

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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, убийство, пистолет, стрельба
Неизвестный начал стрельбу Фото:

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в Москве. Перестрелка случилось в районе Люблино, есть раненые.

«Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что в есть раненые. По данным telegram-канала, стрельба началась во время массовой драки мигрантов, в которой участвовало несколько десятков человек.

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Неизвестный мужчина начал стрелять по людям в Москве. Перестрелка случилось в районе Люблино, есть раненые. «Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что в есть раненые. По данным telegram-канала, стрельба началась во время массовой драки мигрантов, в которой участвовало несколько десятков человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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