К горящей промзоне под Екатеринбургом приехала скорая. Фото

Одному из спасателей стало плохо при тушении пожара в промзоне Березовского
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 2000 квадратных метров
Площадь пожара составила 2000 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона

К промышленной зоне в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где случился масштабный пожар, приехала скорая. Как сообщает корреспондент URA.RU, который также работает на месте, плохо стало одному из спасателей.

«Сотруднику МЧС потребовалась помощь — возможно, надышался угарным газом», — рассказал очевидец. Пожар на промплощадке вспыхнул днем 3 июля. Его площадь составила 2000 квадратных метров. Был риск, что огонь распространится и на соседнюю территорию. Предварительная версия возгорания, которую обсуждают в МЧС, такая: упала одна бочка с горючим, произошла искра и все загорелось. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.

Пожар уже локализовали - на площади 2000 квадратных метров
Пожар уже локализовали - на площади 2000 квадратных метров
Фото:

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К промышленной зоне в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где случился масштабный пожар, приехала скорая. Как сообщает корреспондент URA.RU, который также работает на месте, плохо стало одному из спасателей. «Сотруднику МЧС потребовалась помощь — возможно, надышался угарным газом», — рассказал очевидец. Пожар на промплощадке вспыхнул днем 3 июля. Его площадь составила 2000 квадратных метров. Был риск, что огонь распространится и на соседнюю территорию. Предварительная версия возгорания, которую обсуждают в МЧС, такая: упала одна бочка с горючим, произошла искра и все загорелось. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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