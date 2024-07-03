К промышленной зоне в Ленинском районе Березовского (Свердловская область), где случился масштабный пожар, приехала скорая. Как сообщает корреспондент URA.RU, который также работает на месте, плохо стало одному из спасателей.
«Сотруднику МЧС потребовалась помощь — возможно, надышался угарным газом», — рассказал очевидец. Пожар на промплощадке вспыхнул днем 3 июля. Его площадь составила 2000 квадратных метров. Был риск, что огонь распространится и на соседнюю территорию. Предварительная версия возгорания, которую обсуждают в МЧС, такая: упала одна бочка с горючим, произошла искра и все загорелось. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
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