Розыгрыш iPhone и летящие конфедератки: в главном вузе Урала отгремел выпускной. Фото

Тысячи выпускников УрФУ отметили выпускной под палящим солнцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Долгожданная для студентов церемония шла около полутора часов Фото:

На площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений — бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты — торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. А перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Звездных певцов в этом году не было, только кавер-группа «Каникулы» и студенческий оркестр, передает корреспондент URA.RU.

Мероприятие проходило под лозунгом «Дальше — больше». Ведущие создавали праздничную атмосферу и просили новоиспеченных выпускников выкрикивать название своего факультета. iPhone достался Никите Шайтурову, а IPad — Софье Татарчук. Студенты прятались от палящего солнца в тени и устраивали пикники на траве. Или просто лежали на коврах и мягких креслах. Завершилось все традиционно — криками «ура» и подбрасыванием конфедераток.

«Сегодня в вашей жизни конец очень важного этапа, но мы не говорим вам „прощайте“, ведь вы становитесь частью большой семьи выпускников Уральского университета. Каждый из вас внес вклад в нашу общую историю, обогатил ее своими успехами и достижениями. И мы будем всегда ждать вашего возвращения в alma mater, ведь возможностей для этого много. Возвращайтесь в роли студентов для продолжения образования или в роли преподавателей, чтобы воспитывать новые поколения профессионалов», — напутствовал выпускников Кокшаров.

Выпускники УрФУ. Екатеринбург
На входе были огромные очереди. Пускали только по пропускам
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Конфедератка в этот день была даже на памятнике Свердлову
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Выход руководителей вуза предваряло выступление родного оркестра
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Виктор Кокшаров привычно отметил лучших
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
У всех было прекрасное настроение
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Выпускница Софья Дударова — журналистка «Моментов» — нашла работу по специальности
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Видимо, присутствовать лично смогли не все
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Обстановка у физтеха
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Мантии у всех были разные
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Выпускники уже вовсю готовятся к новым этапам в жизни
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Родные и друзья выпускников были за ограждениями
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Кто-то добирался до места на самокате
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Связь, кстати, сбоила, так что при загрузке фото в соцсети или мессенджеры были проблемы
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Церемонию украсили конфетти
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Довольные выпускницы
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург
В УрФУ, как известно, учатся студенты из самых разных стран…
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Много ребят из Китая
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Глава совета директоров «СКБ-Контура» Дмитрий Мраморов
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Кому-то, чтобы удобно расположиться на газоне, коврики были не нужны…
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Фото:
Выпускники УрФУ. Екатеринбург
Была даже брендированная газировка
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На площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений — бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты — торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. А перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Звездных певцов в этом году не было, только кавер-группа «Каникулы» и студенческий оркестр, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходило под лозунгом «Дальше — больше». Ведущие создавали праздничную атмосферу и просили новоиспеченных выпускников выкрикивать название своего факультета. iPhone достался Никите Шайтурову, а IPad — Софье Татарчук. Студенты прятались от палящего солнца в тени и устраивали пикники на траве. Или просто лежали на коврах и мягких креслах. Завершилось все традиционно — криками «ура» и подбрасыванием конфедераток. «Сегодня в вашей жизни конец очень важного этапа, но мы не говорим вам „прощайте“, ведь вы становитесь частью большой семьи выпускников Уральского университета. Каждый из вас внес вклад в нашу общую историю, обогатил ее своими успехами и достижениями. И мы будем всегда ждать вашего возвращения в alma mater, ведь возможностей для этого много. Возвращайтесь в роли студентов для продолжения образования или в роли преподавателей, чтобы воспитывать новые поколения профессионалов», — напутствовал выпускников Кокшаров.
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