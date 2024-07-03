На площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений — бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты — торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. А перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Звездных певцов в этом году не было, только кавер-группа «Каникулы» и студенческий оркестр, передает корреспондент URA.RU.
Мероприятие проходило под лозунгом «Дальше — больше». Ведущие создавали праздничную атмосферу и просили новоиспеченных выпускников выкрикивать название своего факультета. iPhone достался Никите Шайтурову, а IPad — Софье Татарчук. Студенты прятались от палящего солнца в тени и устраивали пикники на траве. Или просто лежали на коврах и мягких креслах. Завершилось все традиционно — криками «ура» и подбрасыванием конфедераток.
«Сегодня в вашей жизни конец очень важного этапа, но мы не говорим вам „прощайте“, ведь вы становитесь частью большой семьи выпускников Уральского университета. Каждый из вас внес вклад в нашу общую историю, обогатил ее своими успехами и достижениями. И мы будем всегда ждать вашего возвращения в alma mater, ведь возможностей для этого много. Возвращайтесь в роли студентов для продолжения образования или в роли преподавателей, чтобы воспитывать новые поколения профессионалов», — напутствовал выпускников Кокшаров.
На входе были огромные очереди. Пускали только по пропускам
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На площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений — бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты — торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. А перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Звездных певцов в этом году не было, только кавер-группа «Каникулы» и студенческий оркестр, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходило под лозунгом «Дальше — больше». Ведущие создавали праздничную атмосферу и просили новоиспеченных выпускников выкрикивать название своего факультета. iPhone достался Никите Шайтурову, а IPad — Софье Татарчук. Студенты прятались от палящего солнца в тени и устраивали пикники на траве. Или просто лежали на коврах и мягких креслах. Завершилось все традиционно — криками «ура» и подбрасыванием конфедераток. «Сегодня в вашей жизни конец очень важного этапа, но мы не говорим вам „прощайте“, ведь вы становитесь частью большой семьи выпускников Уральского университета. Каждый из вас внес вклад в нашу общую историю, обогатил ее своими успехами и достижениями. И мы будем всегда ждать вашего возвращения в alma mater, ведь возможностей для этого много. Возвращайтесь в роли студентов для продолжения образования или в роли преподавателей, чтобы воспитывать новые поколения профессионалов», — напутствовал выпускников Кокшаров.