Тысячи выпускников УрФУ отметили выпускной под палящим солнцем

Долгожданная для студентов церемония шла около полутора часов Фото: Илья Московец © URA.RU

На площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений — бакалавры, специалисты, магистранты и аспиранты — торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. А перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Звездных певцов в этом году не было, только кавер-группа «Каникулы» и студенческий оркестр, передает корреспондент URA.RU.

Мероприятие проходило под лозунгом «Дальше — больше». Ведущие создавали праздничную атмосферу и просили новоиспеченных выпускников выкрикивать название своего факультета. iPhone достался Никите Шайтурову, а IPad — Софье Татарчук. Студенты прятались от палящего солнца в тени и устраивали пикники на траве. Или просто лежали на коврах и мягких креслах. Завершилось все традиционно — криками «ура» и подбрасыванием конфедераток.

«Сегодня в вашей жизни конец очень важного этапа, но мы не говорим вам „прощайте“, ведь вы становитесь частью большой семьи выпускников Уральского университета. Каждый из вас внес вклад в нашу общую историю, обогатил ее своими успехами и достижениями. И мы будем всегда ждать вашего возвращения в alma mater, ведь возможностей для этого много. Возвращайтесь в роли студентов для продолжения образования или в роли преподавателей, чтобы воспитывать новые поколения профессионалов», — напутствовал выпускников Кокшаров.

На входе были огромные очереди. Пускали только по пропускам Фото: Илья Московец © URA.RU

Конфедератка в этот день была даже на памятнике Свердлову Фото: Илья Московец © URA.RU

Выход руководителей вуза предваряло выступление родного оркестра Фото: Илья Московец © URA.RU

Виктор Кокшаров привычно отметил лучших Фото: Илья Московец © URA.RU

У всех было прекрасное настроение Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

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Видимо, присутствовать лично смогли не все Фото: Илья Московец © URA.RU

Обстановка у физтеха Фото: Илья Московец © URA.RU

Мантии у всех были разные Фото: Илья Московец © URA.RU

Выпускники уже вовсю готовятся к новым этапам в жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

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