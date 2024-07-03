Свердловские врачи проверят качество воздуха после крупного пожара на складе с химикатами

Свердловское управление Роспотребнадзора проводит лабораторные исследования качества воздуха в районе Березовского, где горела крупная промышленная площадка, в том числе с химической продукцией. Местным жителям пока советуют не открывать окна. Сообщение Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте.
«Организовано проведение лабораторных исследований воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания. Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар в промзоне Ленинского района Березовского начался днем 3 июля. На площади 2000 квадратных метров горели предприятия по производству химической продукции, по производству металлоконструкций и другие. Все самое важное URA.RU собирало в онлайн-трансляции.
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