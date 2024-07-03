Развитие России и план по Украине: о чем Путин говорил на саммите ШОС. Фото

Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин прибыл в Астану
Владимир Путин 3 июля прибыл в Астану на саммит стран ШОС Фото:

Российский президент Владимир Путин в первый день саммита глав государств ШОС в Казахстане провел ряд встреч с зарубежными лидерами. Главы государств обсудили партнерские отношения, экономическое сотрудничество и международную обстановку. URA.RU приводит основные заявления, прозвучавшие в ходе встречи.

Владимир Путин прибыл в Астану
Помимо России саммит ШОС посетили лидеры восьми стран, входящих в организацию
Фото:

Встреча с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

Российский лидер выразил благодарность монгольскому коллеге за встречу. Он подчеркнул, что отношения между странами складываются на основе дружбы уже на протяжении десятков лет.

В 2024 году в отношениях между Россией и Монголией зафиксирован значительный экономический рост. За первое полугодие сложился хороший темп товарооборота. Продолжается развитие отношений и в гуманитарной сфере. В настоящий момент в российских вузах за счет квотируемых мест обучается 620 студентов из Монголии.

Владимир Путин прибыл в Астану
Владимир Путин с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Фото:

Россия также при необходимости помогает Монголии, обеспечивая страну зерном и энергией. В целом отношения стран в сфере энергетики являются основными, подчеркнул Путин.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил, что между странами активно развиваются двусторонние отношения. Причем по всем направлениям.

Владимир Путин прибыл в Астану
Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул развитие между странами по всем направлениям
Фото:

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

В ходе встречи с Алиевым Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между странами только за первое полугодие вырос на 13%. Есть развитие и в вопросе инфраструктуры. Например, Азербайджан решительно настроен на расширение международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг».

Владимир Путин прибыл в Астану
Ильхам Алиев подчеркнул, что между странами увеличивается расчет в национальных валютах
Фото:

Алиев подчеркнул, что растет расчет между странами в национальных валютах. Также азербайджанский глава подчеркнул, что около миллиона жителей страны обучаются на русском языке. Положительная тенденция в отношениях стран продолжается.

Владимир Путин прибыл в Астану
Положительная тенденция развития между странами продолжается, подытожил Алиев
Фото:

Встреча с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом

Президент РФ Путин в разговоре с Шарифом обратил внимание на два основных направления сотрудничества стран. Это энергетика и агропромышленность. Также укрепляется общий товарооборот. Сейчас он составляет один миллиард долларов. Пакистанский премьер в целом отметил, что сейчас отношения между странами являются самодостаточными.

Владимир Путин прибыл в Астану
Энергетика и агропромышленность — основные направления развития России и Пакистана
Фото:

Встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Отношения между Турцией и Россией развиваются поступательно, несмотря на текущую обстановку в мире, подчеркнул российский президент. Реализуются все заявленные крупные проекты. Например, строительство электростанции «Аккую». Продолжается развитие в сфере туризма. Только за прошлый год Турцию посетили 6,3 миллиона россиян.

Реджеп Эрдоган также высказался на тему конфликта на Украине. Он подчеркнул, что готов заложить основы для соглашения о прекращении огня на Украине. До этого в Турции неоднократно отмечали, что государство готово стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта.

«Справедливый мир на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен», — подчеркнул Эрдоган. Его слова передали в канцелярии турецкого главы.

Владимир Путин прибыл в Астану
Фото:

Страны также поставили задачу достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 25 миллиардов.

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином

Путин напомнил, что Россия и Китай стояли у истоков основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РФ всецело поддерживает председательство КНР в следующем году. Российский глава подчеркнул, что отношения между странами строятся по одному принципу — государства действуют в интересах своих граждан. Продолжается развитие отношений по всем основным направлениям — от туризма до экономики.

файл
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото:

Си Цзиньпин отметил, что сейчас полноценно реализуются достигнутые договоренности. Многоплановое сотрудничество продолжается.

Встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Токаев в ходе встречи подчеркнул, что именно Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС. В целом, подчеркнул он, двусторонние отношения между Казахстаном и РФ развиваются с еще большей силой. Между странами наблюдается экономический рост, сейчас товарооборот достиг почти 30 миллиардов долларов, уточнил Владимир Путин. В будущем между странами намечено еще больше совместных проектов.

Встреча Путина и Токаева на саммите ШОС
Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС, заявил Токаев
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин в первый день саммита глав государств ШОС в Казахстане провел ряд встреч с зарубежными лидерами. Главы государств обсудили партнерские отношения, экономическое сотрудничество и международную обстановку. URA.RU приводит основные заявления, прозвучавшие в ходе встречи. Российский лидер выразил благодарность монгольскому коллеге за встречу. Он подчеркнул, что отношения между странами складываются на основе дружбы уже на протяжении десятков лет. В 2024 году в отношениях между Россией и Монголией зафиксирован значительный экономический рост. За первое полугодие сложился хороший темп товарооборота. Продолжается развитие отношений и в гуманитарной сфере. В настоящий момент в российских вузах за счет квотируемых мест обучается 620 студентов из Монголии. Россия также при необходимости помогает Монголии, обеспечивая страну зерном и энергией. В целом отношения стран в сфере энергетики являются основными, подчеркнул Путин. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил, что между странами активно развиваются двусторонние отношения. Причем по всем направлениям. В ходе встречи с Алиевым Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между странами только за первое полугодие вырос на 13%. Есть развитие и в вопросе инфраструктуры. Например, Азербайджан решительно настроен на расширение международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Алиев подчеркнул, что растет расчет между странами в национальных валютах. Также азербайджанский глава подчеркнул, что около миллиона жителей страны обучаются на русском языке. Положительная тенденция в отношениях стран продолжается. Президент РФ Путин в разговоре с Шарифом обратил внимание на два основных направления сотрудничества стран. Это энергетика и агропромышленность. Также укрепляется общий товарооборот. Сейчас он составляет один миллиард долларов. Пакистанский премьер в целом отметил, что сейчас отношения между странами являются самодостаточными. Отношения между Турцией и Россией развиваются поступательно, несмотря на текущую обстановку в мире, подчеркнул российский президент. Реализуются все заявленные крупные проекты. Например, строительство электростанции «Аккую». Продолжается развитие в сфере туризма. Только за прошлый год Турцию посетили 6,3 миллиона россиян. Реджеп Эрдоган также высказался на тему конфликта на Украине. Он подчеркнул, что готов заложить основы для соглашения о прекращении огня на Украине. До этого в Турции неоднократно отмечали, что государство готово стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта. Страны также поставили задачу достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 25 миллиардов. Путин напомнил, что Россия и Китай стояли у истоков основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РФ всецело поддерживает председательство КНР в следующем году. Российский глава подчеркнул, что отношения между странами строятся по одному принципу — государства действуют в интересах своих граждан. Продолжается развитие отношений по всем основным направлениям — от туризма до экономики. Си Цзиньпин отметил, что сейчас полноценно реализуются достигнутые договоренности. Многоплановое сотрудничество продолжается. Токаев в ходе встречи подчеркнул, что именно Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС. В целом, подчеркнул он, двусторонние отношения между Казахстаном и РФ развиваются с еще большей силой. Между странами наблюдается экономический рост, сейчас товарооборот достиг почти 30 миллиардов долларов, уточнил Владимир Путин. В будущем между странами намечено еще больше совместных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...