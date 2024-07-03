Развитие России и план по Украине: о чем Путин говорил на саммите ШОС. Фото

Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС

03 июля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 3 июля прибыл в Астану на саммит стран ШОС Фото: пресс-служба администрации президента России Российский президент Владимир Путин в первый день саммита глав государств ШОС в Казахстане провел ряд встреч с зарубежными лидерами. Главы государств обсудили партнерские отношения, экономическое сотрудничество и международную обстановку. URA.RU приводит основные заявления, прозвучавшие в ходе встречи. Помимо России саммит ШОС посетили лидеры восьми стран, входящих в организацию Фото: Пресс-служба администрации Президента России Встреча с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Российский лидер выразил благодарность монгольскому коллеге за встречу. Он подчеркнул, что отношения между странами складываются на основе дружбы уже на протяжении десятков лет. В 2024 году в отношениях между Россией и Монголией зафиксирован значительный экономический рост. За первое полугодие сложился хороший темп товарооборота. Продолжается развитие отношений и в гуманитарной сфере. В настоящий момент в российских вузах за счет квотируемых мест обучается 620 студентов из Монголии. Владимир Путин с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Фото: Пресс-служба администрации Президента России Россия также при необходимости помогает Монголии, обеспечивая страну зерном и энергией. В целом отношения стран в сфере энергетики являются основными, подчеркнул Путин. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил, что между странами активно развиваются двусторонние отношения. Причем по всем направлениям. Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул развитие между странами по всем направлениям Фото: Пресс-служба администрации Президента России Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым В ходе встречи с Алиевым Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между странами только за первое полугодие вырос на 13%. Есть развитие и в вопросе инфраструктуры. Например, Азербайджан решительно настроен на расширение международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Ильхам Алиев подчеркнул, что между странами увеличивается расчет в национальных валютах Фото: Пресс-служба администрации Президента России Алиев подчеркнул, что растет расчет между странами в национальных валютах. Также азербайджанский глава подчеркнул, что около миллиона жителей страны обучаются на русском языке. Положительная тенденция в отношениях стран продолжается. Положительная тенденция развития между странами продолжается, подытожил Алиев Фото: Пресс-служба администрации Президента России Встреча с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом Президент РФ Путин в разговоре с Шарифом обратил внимание на два основных направления сотрудничества стран. Это энергетика и агропромышленность. Также укрепляется общий товарооборот. Сейчас он составляет один миллиард долларов. Пакистанский премьер в целом отметил, что сейчас отношения между странами являются самодостаточными. Энергетика и агропромышленность — основные направления развития России и Пакистана Фото: Пресс-служба администрации Президента России Встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Отношения между Турцией и Россией развиваются поступательно, несмотря на текущую обстановку в мире, подчеркнул российский президент. Реализуются все заявленные крупные проекты. Например, строительство электростанции «Аккую». Продолжается развитие в сфере туризма. Только за прошлый год Турцию посетили 6,3 миллиона россиян. Реджеп Эрдоган также высказался на тему конфликта на Украине. Он подчеркнул, что готов заложить основы для соглашения о прекращении огня на Украине. До этого в Турции неоднократно отмечали, что государство готово стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта. «Справедливый мир на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен», — подчеркнул Эрдоган. Его слова передали в канцелярии турецкого главы. Фото: Пресс-служба администрации Президента России Страны также поставили задачу достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 25 миллиардов. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином Путин напомнил, что Россия и Китай стояли у истоков основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РФ всецело поддерживает председательство КНР в следующем году. Российский глава подчеркнул, что отношения между странами строятся по одному принципу — государства действуют в интересах своих граждан. Продолжается развитие отношений по всем основным направлениям — от туризма до экономики. Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Си Цзиньпин отметил, что сейчас полноценно реализуются достигнутые договоренности. Многоплановое сотрудничество продолжается. Встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Токаев в ходе встречи подчеркнул, что именно Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС. В целом, подчеркнул он, двусторонние отношения между Казахстаном и РФ развиваются с еще большей силой. Между странами наблюдается экономический рост, сейчас товарооборот достиг почти 30 миллиардов долларов, уточнил Владимир Путин. В будущем между странами намечено еще больше совместных проектов. Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС, заявил Токаев Фото: Пресс-служба президента Казахстана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин в первый день саммита глав государств ШОС в Казахстане провел ряд встреч с зарубежными лидерами. Главы государств обсудили партнерские отношения, экономическое сотрудничество и международную обстановку. URA.RU приводит основные заявления, прозвучавшие в ходе встречи. Российский лидер выразил благодарность монгольскому коллеге за встречу. Он подчеркнул, что отношения между странами складываются на основе дружбы уже на протяжении десятков лет. В 2024 году в отношениях между Россией и Монголией зафиксирован значительный экономический рост. За первое полугодие сложился хороший темп товарооборота. Продолжается развитие отношений и в гуманитарной сфере. В настоящий момент в российских вузах за счет квотируемых мест обучается 620 студентов из Монголии. Россия также при необходимости помогает Монголии, обеспечивая страну зерном и энергией. В целом отношения стран в сфере энергетики являются основными, подчеркнул Путин. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил, что между странами активно развиваются двусторонние отношения. Причем по всем направлениям. В ходе встречи с Алиевым Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот между странами только за первое полугодие вырос на 13%. Есть развитие и в вопросе инфраструктуры. Например, Азербайджан решительно настроен на расширение международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Алиев подчеркнул, что растет расчет между странами в национальных валютах. Также азербайджанский глава подчеркнул, что около миллиона жителей страны обучаются на русском языке. Положительная тенденция в отношениях стран продолжается. Президент РФ Путин в разговоре с Шарифом обратил внимание на два основных направления сотрудничества стран. Это энергетика и агропромышленность. Также укрепляется общий товарооборот. Сейчас он составляет один миллиард долларов. Пакистанский премьер в целом отметил, что сейчас отношения между странами являются самодостаточными. Отношения между Турцией и Россией развиваются поступательно, несмотря на текущую обстановку в мире, подчеркнул российский президент. Реализуются все заявленные крупные проекты. Например, строительство электростанции «Аккую». Продолжается развитие в сфере туризма. Только за прошлый год Турцию посетили 6,3 миллиона россиян. Реджеп Эрдоган также высказался на тему конфликта на Украине. Он подчеркнул, что готов заложить основы для соглашения о прекращении огня на Украине. До этого в Турции неоднократно отмечали, что государство готово стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта. Страны также поставили задачу достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 25 миллиардов. Путин напомнил, что Россия и Китай стояли у истоков основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РФ всецело поддерживает председательство КНР в следующем году. Российский глава подчеркнул, что отношения между странами строятся по одному принципу — государства действуют в интересах своих граждан. Продолжается развитие отношений по всем основным направлениям — от туризма до экономики. Си Цзиньпин отметил, что сейчас полноценно реализуются достигнутые договоренности. Многоплановое сотрудничество продолжается. Токаев в ходе встречи подчеркнул, что именно Россия внесла огромный вклад в развитие всей ШОС. В целом, подчеркнул он, двусторонние отношения между Казахстаном и РФ развиваются с еще большей силой. Между странами наблюдается экономический рост, сейчас товарооборот достиг почти 30 миллиардов долларов, уточнил Владимир Путин. В будущем между странами намечено еще больше совместных проектов.