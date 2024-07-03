03 июля 2024

Байден поручил передать Украине более ста миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден поручил выделить дополнительное финансирование Украине
Байден поручил выделить дополнительное финансирование Украине Фото:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал поручение о выделении дополнительных 150 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом.

«Я поручаю государственному секретарю <…> направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование. И подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

В рамках этого поручения, Байден также указал на необходимость рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительной помощи на сумму 12 миллионов долларов. Это будет зависеть от интересов национальной безопасности США.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал поручение о выделении дополнительных 150 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом. «Я поручаю государственному секретарю <…> направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование. И подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома. В рамках этого поручения, Байден также указал на необходимость рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительной помощи на сумму 12 миллионов долларов. Это будет зависеть от интересов национальной безопасности США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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