ФСБ задержала полковника ВДВ Городилова: жизнь военного и причина ареста

ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве

04 июля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Офицера задержали по подозрению в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника ВДВ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Чем известен боевой офицер Городилов — в материале URA.RU. Биография Городилова Военная карьера Артема Городилова была вдохновлена примером его отца, который, по словам полковника, «направил его на путь истинный». Она начинается с обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. По окончании учебных заведений, он поступил на службу в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию. С первого дня службы Городилов продемонстрировал высокие профессиональные навыки. Впоследствии он занимал должность начальника штаба, а затем, с 2019 года, возглавил 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского. В апреле 2022 года за участие в боях в Киевской области Артему Городилову было досрочно присвоено звание «гвардии полковник» по указу министра обороны. Вскоре после этого он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае того же года стал командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске. В 2023 году Городилов оказался в санкционных списках США, которые наложили запрет на его въезд в страну. Иностранные СМИ связывают его имя с «военными преступлениями на Украине», в чем российское Министерство обороны категорически отрицает его вину. В рамках уголовного дела полковник фигурирует как командир десантно-штурмового полка. Военный был признан одним из лучших командующих ВДВ Фото: Илья Московец © URA.RU За что задержан Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию гвардии полковника Артема Городилова в Рязани. После задержания его доставили в Москву, где передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. В их производстве находится уголовное дело, в рамках которого Городилов числится подозреваемым. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ, часть 4, касающейся особо крупного мошенничества. Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения» для Городилова. Подробности о предполагаемых хищениях и их суммах пока не раскрываются. Согласно законодательству, особо крупный размер мошенничества начинается от одного миллиона рублей. Полковник был задержан в Рязани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Городилов руководил одним из лучших полков ВДВ Под руководством Городилова в 2021 году 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского был признан лучшим среди полков ВДВ. Как сообщают « Известия », в свои 37 лет Городилов был признан лучшим из командиров полков ВДВ, получив высокую награду лично из рук командующего ВДВ. Десантники 234-го полка являются элитным подразделением, насчитывающим около 2000 военнослужащих. Подразделение имеет богатую историю, будучи основанным еще до официального создания ВДВ как отдельного рода войск. Десантники этой части участвовали в решающих сражениях Великой Отечественной войны, защищая южные рубежи и принимая участие в боях за Сталинград. История полка также включает миротворческие миссии, демонстрирующие высокий профессионализм его военнослужащих. Сам Городилов участвовал в нескольких спецоперациях, проявив смелость и героизм на поле боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника ВДВ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Чем известен боевой офицер Городилов — в материале URA.RU. Военная карьера Артема Городилова была вдохновлена примером его отца, который, по словам полковника, «направил его на путь истинный». Она начинается с обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. По окончании учебных заведений, он поступил на службу в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию. С первого дня службы Городилов продемонстрировал высокие профессиональные навыки. Впоследствии он занимал должность начальника штаба, а затем, с 2019 года, возглавил 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского. В апреле 2022 года за участие в боях в Киевской области Артему Городилову было досрочно присвоено звание «гвардии полковник» по указу министра обороны. Вскоре после этого он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае того же года стал командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске. В 2023 году Городилов оказался в санкционных списках США, которые наложили запрет на его въезд в страну. Иностранные СМИ связывают его имя с «военными преступлениями на Украине», в чем российское Министерство обороны категорически отрицает его вину. В рамках уголовного дела полковник фигурирует как командир десантно-штурмового полка. Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию гвардии полковника Артема Городилова в Рязани. После задержания его доставили в Москву, где передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. В их производстве находится уголовное дело, в рамках которого Городилов числится подозреваемым. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ, часть 4, касающейся особо крупного мошенничества. Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения» для Городилова. Подробности о предполагаемых хищениях и их суммах пока не раскрываются. Согласно законодательству, особо крупный размер мошенничества начинается от одного миллиона рублей. Под руководством Городилова в 2021 году 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского был признан лучшим среди полков ВДВ. Как сообщают «Известия», в свои 37 лет Городилов был признан лучшим из командиров полков ВДВ, получив высокую награду лично из рук командующего ВДВ. Десантники 234-го полка являются элитным подразделением, насчитывающим около 2000 военнослужащих. Подразделение имеет богатую историю, будучи основанным еще до официального создания ВДВ как отдельного рода войск. Десантники этой части участвовали в решающих сражениях Великой Отечественной войны, защищая южные рубежи и принимая участие в боях за Сталинград. История полка также включает миротворческие миссии, демонстрирующие высокий профессионализм его военнослужащих. Сам Городилов участвовал в нескольких спецоперациях, проявив смелость и героизм на поле боя.