Израиль присвоил себе крупнейший за 30 лет участок Палестины

Израиль принял решение о присвоении статуса «государственной земли» участку площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Это решение относительно присвоенного объема палестинской территории стало рекордом за последние 30 лет. Об этом сообщает израильская правозащитная организация «Шалом ахшав».
«Израильское управление по вопросам государственного имущества на территориях объявило государственной землей 1270 гектаров в долине реки Иордан... С начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями», — указывается в заявлении «Шалом ахшав», содержание которого приводит ТАСС.
«Шалом ахшав» критикует данную практику, считая её основным методом, через который Израиль стремится утвердить контроль над территориями на Западном берегу. Отмечается, что решение было принято 25 июня, но стало известно публично лишь 3 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.