В Кольцово пассажир сообщил о «минировании», чтобы не опоздать на рейс

04 июля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Рейс №6790 из Екатеринбурга в Пензу задержали более чем на два часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» задержали на несколько часов из-за путешественника, который не успевал на посадку и решил сообщить о «минировании» самолета. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Пассажир рейса № 6790 Екатеринбург — Пенза, опоздавший на посадку, сообщил об угрозе целостности воздушного судна и угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим пассажиры были высажены для дополнительного досмотра воздушного судна и багажа», — передает информацию от авиакомпании издание «Форпост Северо-Запад». По данным информационного табло аэропорта в Екатеринбурге, самолет задержался на два часа и 14 минут. В расписании вылет стоял на 3 июля в 17:20, но фактически рейс вылетел в тот же день в 19:34. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» задержали на несколько часов из-за путешественника, который не успевал на посадку и решил сообщить о «минировании» самолета. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Пассажир рейса № 6790 Екатеринбург — Пенза, опоздавший на посадку, сообщил об угрозе целостности воздушного судна и угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим пассажиры были высажены для дополнительного досмотра воздушного судна и багажа», — передает информацию от авиакомпании издание «Форпост Северо-Запад». По данным информационного табло аэропорта в Екатеринбурге, самолет задержался на два часа и 14 минут. В расписании вылет стоял на 3 июля в 17:20, но фактически рейс вылетел в тот же день в 19:34.