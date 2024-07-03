03 июля 2024

В Кольцово пассажир сообщил о «минировании», чтобы не опоздать на рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, багаж, самолет
Рейс №6790 из Екатеринбурга в Пензу задержали более чем на два часа Фото:

В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» задержали на несколько часов из-за путешественника, который не успевал на посадку и решил сообщить о «минировании» самолета. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Пассажир рейса № 6790 Екатеринбург — Пенза, опоздавший на посадку, сообщил об угрозе целостности воздушного судна и угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим пассажиры были высажены для дополнительного досмотра воздушного судна и багажа», — передает информацию от авиакомпании издание «Форпост Северо-Запад».

По данным информационного табло аэропорта в Екатеринбурге, самолет задержался на два часа и 14 минут. В расписании вылет стоял на 3 июля в 17:20, но фактически рейс вылетел в тот же день в 19:34.

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В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» задержали на несколько часов из-за путешественника, который не успевал на посадку и решил сообщить о «минировании» самолета. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Пассажир рейса № 6790 Екатеринбург — Пенза, опоздавший на посадку, сообщил об угрозе целостности воздушного судна и угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим пассажиры были высажены для дополнительного досмотра воздушного судна и багажа», — передает информацию от авиакомпании издание «Форпост Северо-Запад». По данным информационного табло аэропорта в Екатеринбурге, самолет задержался на два часа и 14 минут. В расписании вылет стоял на 3 июля в 17:20, но фактически рейс вылетел в тот же день в 19:34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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