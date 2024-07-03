Врач раскрыла, что ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Врач Зарубина: на завтрак нельзя есть каши быстрого приготовления

04 июля 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Каши быстрого приготовления теряют полезные свойства Фото: Алексей Колчин © URA.RU Каши быстрого приготовления проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, поэтому их не рекомендуется есть на завтрак. Также натощак не следует пить кофе из-за стимулирования выработки соляной кислоты в желудке, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина. «Во время завтрака следует отказаться от каши быстрого приготовления. Они проходят сильную обработку, теряя свои полезные свойства, поэтому организм насыщается энергией на короткий промежуток времени. <…> Кофе не стоит пить натощак, так как он стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую», — рассказала Зарубина изданию « Газета.ру ». Также она отметила, что лучше отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, сдоба и выпечка — простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови и быстро ее снижают. Из-за этого потом появляется чувство усталости и быстро наступает ощущение голода Врач не рекомендует пить соки, так как многие из них способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. По этой же причине Зарубина не рекомендует есть овощи и фрукты натощак. Большинство россиян предпочитают есть на завтрак рисовую и пшеничную каши, а также сэндвичи и блины. По данным экспертов, предпочтения людей в еде меняются в зависимости от региона. Например, Челябинск и Хабаровск — единственные города, где на завтрак не едят блины со сгущенным молоком. В Краснодаре, Москве и Хабаровске любят сэндвичи с тунцом, а на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири — с начинкой «Цезарь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каши быстрого приготовления проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, поэтому их не рекомендуется есть на завтрак. Также натощак не следует пить кофе из-за стимулирования выработки соляной кислоты в желудке, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина. «Во время завтрака следует отказаться от каши быстрого приготовления. Они проходят сильную обработку, теряя свои полезные свойства, поэтому организм насыщается энергией на короткий промежуток времени. <…> Кофе не стоит пить натощак, так как он стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую», — рассказала Зарубина изданию «Газета.ру». Также она отметила, что лучше отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, сдоба и выпечка — простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови и быстро ее снижают. Из-за этого потом появляется чувство усталости и быстро наступает ощущение голода Врач не рекомендует пить соки, так как многие из них способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. По этой же причине Зарубина не рекомендует есть овощи и фрукты натощак. Большинство россиян предпочитают есть на завтрак рисовую и пшеничную каши, а также сэндвичи и блины. По данным экспертов, предпочтения людей в еде меняются в зависимости от региона. Например, Челябинск и Хабаровск — единственные города, где на завтрак не едят блины со сгущенным молоком. В Краснодаре, Москве и Хабаровске любят сэндвичи с тунцом, а на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири — с начинкой «Цезарь».