03 июля 2024

NI: потеря РСЗО MLRS стала значительной потерей для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РФ уничтожила технику ВСУ
РФ уничтожила технику ВСУ Фото:

Российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS, используя ракетный комплекс «Искандер», как сообщает американский журнал National Interest. Эта потеря 

«Украинские военные потеряли значимую систему вооружения, M270 MLRS. В результате российского удара», — отмечается в публикации журнала. 

Минобороны России ранее заявило о точечном поражении РСЗО MLRS в районе Шевченково. По их данным, позиция пусковой установки была обнаружена операторами беспилотника и отслежена до места хранения с техникой и персоналом. В результате ракетного удара «Искандер-М» были уничтожены не только пусковая установка, но и сопутствующие транспортно-заряжающие машины и грузовики. Эффективность удара была подтверждена средствами объективного контроля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS, используя ракетный комплекс «Искандер», как сообщает американский журнал National Interest. Эта потеря  «Украинские военные потеряли значимую систему вооружения, M270 MLRS. В результате российского удара», — отмечается в публикации журнала.  Минобороны России ранее заявило о точечном поражении РСЗО MLRS в районе Шевченково. По их данным, позиция пусковой установки была обнаружена операторами беспилотника и отслежена до места хранения с техникой и персоналом. В результате ракетного удара «Искандер-М» были уничтожены не только пусковая установка, но и сопутствующие транспортно-заряжающие машины и грузовики. Эффективность удара была подтверждена средствами объективного контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...