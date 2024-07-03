Украина атаковала Тамбовскую область беспилотниками

04 июля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на Тамбовскую область, заявил Максим Егоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. «Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале . Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено. Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. «Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале. Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено. Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.