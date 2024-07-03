03 июля 2024

Украина атаковала Тамбовскую область беспилотниками

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВС РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на Тамбовскую область, заявил Максим Егоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале. Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено.

Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. «Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале. Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено. Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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