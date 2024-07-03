Украина атаковала Тамбовскую область беспилотниками

ВС РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на Тамбовскую область, заявил Максим Егоров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем
Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.