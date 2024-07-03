Свердловский бронетанковый завод ищет токаря на зарплату до 200 тысяч

ОАО «144 Бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, предприятие входит под управление «Курганмашзавода» госкорпорации «Ростех») ищет токаря 4-5 разряда, зарплата достигает 200 рублей. Кроме этого, предприятие в поиске еще 40 новых сотрудников. Список актуальных вакансий опубликован на сайте HeadHunter.
Для успешного трудоустройства токарь должен знать основные принципы калибровки, правила проверки на точность токарных станков, способы установки и высверки деталей. Также обязательным условием является наличие среднетехнического образования, опыт работы с калиброванием профилей и измерительными инструментами.
На других вакансиях, например, слесарям по ремонту боевых и специальных машин предлагают зарплату до 110 тысяч рублей, механикам автотранспортного участка — до 82 тысяч рублей. Фрезеровщики могут получать от 80 тысяч рублей. Предприятие предоставляет отсрочку от призыва, общежитие, и выплату заработной платы два раза в месяц.
Ранее URA.RU рассказывало, что медеплавильный комбинат в Красноуральске ищет 138 сотрудников. Заводу требуются инженеры по горному планированию, предлагаемая им зарплата достигает 130 тысяч рублей, аппаратчикам-гидрометаллургам, готовы платить от 71 тысяч рублей
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