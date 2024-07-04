Путин и другие лидеры ШОС приняли Беларусь в организацию. Видео

04 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Беларусь приняли в ШОС, заявил корреспондент URA.RU Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Республику Беларусь в свой состав во время саммита в Астане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме в организацию Беларуси», — заявил корреспондент URA.RU с места событий. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите, что Республика в сжатые сроки выполнила все процедуры, которые нужны для участия в организации. Новость по теме Развитие России и план по Украине: о чем Путин говорил на саммите ШОС. Фото ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в Шанхае. Начальный состав включал шесть стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В последующие годы к организации присоединились Индия и Пакистан (в 2017 году), а также Иран (в 2023 году). В настоящее время происходит процесс интеграции Белоруссии. На нынешнем мероприятии ШОС присутствуют высокопоставленные лидеры стран-участниц. Среди них лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Кроме того, участвуют главы государств постсоветского пространства, которые являются основателями организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также принял участие в саммите ШОС, где стране предоставят статус полноправного члена организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Республику Беларусь в свой состав во время саммита в Астане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме в организацию Беларуси», — заявил корреспондент URA.RU с места событий. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите, что Республика в сжатые сроки выполнила все процедуры, которые нужны для участия в организации. ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в Шанхае. Начальный состав включал шесть стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В последующие годы к организации присоединились Индия и Пакистан (в 2017 году), а также Иран (в 2023 году). В настоящее время происходит процесс интеграции Белоруссии. На нынешнем мероприятии ШОС присутствуют высокопоставленные лидеры стран-участниц. Среди них лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Кроме того, участвуют главы государств постсоветского пространства, которые являются основателями организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также принял участие в саммите ШОС, где стране предоставят статус полноправного члена организации.