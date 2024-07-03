Из Челябинской области разрешили вывоз пшеницы и лесоматериалов в 35 регионов РФ

В июне с территории Челябинской области растительная продукция отправилась в 35 регионов страны. Как URA.RU 4 июля сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора, за месяц вывезено 635 партий продукции, случаев заражений которой не установлено.
«В июне текущего года сотрудники управления проконтролировали вывоз из Челябинской области 635 партий растительной продукции. Ни одного случая заражения не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отгруженная продукция включала 5,4 тысячи тонн зерновых, среди которых 99,5% пришлось на пшеницу, 547 кубометров лесоматериала и пиломатериала, а также 12,5 тысячи единиц древесного упаковочного материала. Все партии были тщательно проверены и соответствовали фитосанитарным требованиям.
На территории области действуют карантинные фитосанитарные зоны. Отправка продукции из этих районов осуществляется после подтверждения ее «чистоты» от карантинных вредителей и болезней.
Товары отправились в Архангельскую, Астраханскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую области, в Татарстан, Дагестан, Марий Эл. Некоторые ушли в Поволжье, другие — в Сибирь и на север. Среди регионов-получателей значатся Еврейская автономная область, Хакасия, Хабаровский, Забайкальский, Алтайский края, Якутия, ЯНАО и другие.
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