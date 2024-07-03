Жители Челябинска потребовали снести недостроенное здание на улице Профессора Благих, 83а. Как сообщили челябинцы корреспонденту URA.RU, недострой ветшает уже 18 лет. Объект не огорожен, а охрана не справляется с нашествием детей, которые прыгают по стройке и бьют стекла.
«Охрана гоняет детей, но не справляется. Тут нет забора, взрослые срезают пусть прямо через стройку, дети разбили все стекла, все разломали. Раньше оно было красивое, сейчас, наверное, его уже надо снести», — рассказали корреспонденту URA.RU местные жители.
Горожане сообщили, что здание пустует свыше 18 лет. По их словам, раньше здесь должен был открыться новый корпус Челябинского госуниверситета, но в прошлом году у строения появился новый владелец. Как сообщил корреспонденту URA.RU охранник, собственники объекта на днях пригнали технику для проведения земляных работ, но пока ничего сделать не удалось.
«Я делаю обход каждые два часа круглосуточно. Взрослым позволяю срезать путь до дома через территорию, детей не допускаю», — сообщил корреспонденту URA.RU охранник.
По данным URA.RU, здание является одним из бывших корпусов вуза. В 2023 году оно было продано на аукционе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). URA.RU направило в пресс-службу вуза и ЮУ КЖСИ запросы. К моменту публикации ответы на них не поступали.
Несмотря на предупреждающие таблички, по недострою продолжают лазить дети
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Жители Челябинска потребовали снести недостроенное здание на улице Профессора Благих, 83а. Как сообщили челябинцы корреспонденту URA.RU, недострой ветшает уже 18 лет. Объект не огорожен, а охрана не справляется с нашествием детей, которые прыгают по стройке и бьют стекла. «Охрана гоняет детей, но не справляется. Тут нет забора, взрослые срезают пусть прямо через стройку, дети разбили все стекла, все разломали. Раньше оно было красивое, сейчас, наверное, его уже надо снести», — рассказали корреспонденту URA.RU местные жители. Горожане сообщили, что здание пустует свыше 18 лет. По их словам, раньше здесь должен был открыться новый корпус Челябинского госуниверситета, но в прошлом году у строения появился новый владелец. Как сообщил корреспонденту URA.RU охранник, собственники объекта на днях пригнали технику для проведения земляных работ, но пока ничего сделать не удалось. «Я делаю обход каждые два часа круглосуточно. Взрослым позволяю срезать путь до дома через территорию, детей не допускаю», — сообщил корреспонденту URA.RU охранник. По данным URA.RU, здание является одним из бывших корпусов вуза. В 2023 году оно было продано на аукционе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). URA.RU направило в пресс-службу вуза и ЮУ КЖСИ запросы. К моменту публикации ответы на них не поступали.