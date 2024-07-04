РБК: ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии

04 июля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Гендиректор Piter-IX Метлюк заявил, что изменения не затронут добропорядочных клиентов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов (как с иностранных IP-адресов, так и с российских). Это поможет в борьбе с мошенниками, но причинит неудобства отдельным пользователям (например, программы Zoom). Об этом сообщил РБК. «ФСБ потребовала у российских операторов связи запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостинга», — написали авторы РБК со ссылкой на гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова и его письмо клиентам, копия которого есть у РБК. Технология VoIP позволяет преобразовывать сигнал телефона в цифровой поток, передаваемый по сети Интернет. А также и наоборот: цифровой поток из Интернета — в аналоговый телефонный сигнал. Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк пояснил, что сейчас клиенты операторов связи все чаще получают виртуальные номера, не привязанные к региону, и арендуют виртуальные онлайн-сервисы (АТС), в которых организуются звонки между клиентами и компанией, для оказания услуг. «При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить», — сказал Метлюк. По его словам, выполнение операторами инструкции из письма поспособствует борьбе против мошенников. Для добропорядочных граждан запрет не будет нести никакого отрицательного эффекта, заявил Метлюк. Стоимость АТС практически не изменится, а результат такого способа борьбы с мошенничеством будет значительный. Однако может возникнуть проблема с зарубежными сервисами, такими как Zoom и другими, в которых есть возможность приглашения в виртуальную комнату пользователя посредством звонка на телефонный номер. Звонки через подобные зарубежные сервисы могут не проходить в Россию. Также люди, которые ездят в командировки или на отдых за границу, не смогут звонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа. Эта инициатива ФСБ нацелена именно на борьбу против мошенников. Также такой борьбой занимаются и сами операторы мобильной связи. Они разработали антифрод-платформу («умную» систему, которая поможет бороться со звонками мошенников). Об этом сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов (как с иностранных IP-адресов, так и с российских). Это поможет в борьбе с мошенниками, но причинит неудобства отдельным пользователям (например, программы Zoom). Об этом сообщил РБК. «ФСБ потребовала у российских операторов связи запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостинга», — написали авторы РБК со ссылкой на гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова и его письмо клиентам, копия которого есть у РБК. Технология VoIP позволяет преобразовывать сигнал телефона в цифровой поток, передаваемый по сети Интернет. А также и наоборот: цифровой поток из Интернета — в аналоговый телефонный сигнал. Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк пояснил, что сейчас клиенты операторов связи все чаще получают виртуальные номера, не привязанные к региону, и арендуют виртуальные онлайн-сервисы (АТС), в которых организуются звонки между клиентами и компанией, для оказания услуг. «При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить», — сказал Метлюк. По его словам, выполнение операторами инструкции из письма поспособствует борьбе против мошенников. Для добропорядочных граждан запрет не будет нести никакого отрицательного эффекта, заявил Метлюк. Стоимость АТС практически не изменится, а результат такого способа борьбы с мошенничеством будет значительный. Однако может возникнуть проблема с зарубежными сервисами, такими как Zoom и другими, в которых есть возможность приглашения в виртуальную комнату пользователя посредством звонка на телефонный номер. Звонки через подобные зарубежные сервисы могут не проходить в Россию. Также люди, которые ездят в командировки или на отдых за границу, не смогут звонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа. Эта инициатива ФСБ нацелена именно на борьбу против мошенников. Также такой борьбой занимаются и сами операторы мобильной связи. Они разработали антифрод-платформу («умную» систему, которая поможет бороться со звонками мошенников). Об этом сообщает 360.ru.