У челябинки Сбербанк 15 лет списывал с карты долги тезки из Красноярска

У жительницы Челябинска Ольги Васильевой Сбербанк 15 лет списывал со счета долги ее полной тезки из Кировского района Красноярска. Как URA.RU Васильева рассказала 4 июля, в итоге финорганизация заблокировала счет до полного погашения долга.
«С меня 15 лет списывали долги другого человека, жительницы Красноярска. Запросила выписку. Мне предоставили перечень списаний на 10 листах», — сообщила URA.RU Васильева.
Деньги изымались по документам судебных приставов. Узнав о незаконных транзакциях, челябинка закрыла в банке все счета, отозвала разрешение на использование персональных данных и завершила в «Сбере» зарплатный проект.
«Деньги списывали даже с поступивших мне алиментов и социальных пособий. Это не первый инцидент во взаимоотношениях с банком. Когда в ноябре 2023 года мошенники списали с моей карты деньги, я позвонила в службу поддержки Сбербанка. [Представители организации] мне отказали приостановить операцию, заставили идти в полицию. После нее снова было отказано в приостановке операции и возврате денежных средств», — указала челябинка в комментарии на профильном сайте.
Представитель финансовой организации Мария Александрова там же написала, что банк не может приостановить перевод или вернуть его согласно законодательству РФ. Одновременно сотрудница указала: проверить ситуацию не сможет в связи с отзывом персональных данных. Однако в пресс-службе учреждения инцидент прокомментировать все-таки смогли.
«Банк погружен в детали ситуации и неоднократно связывался с клиентом, чтобы максимально помочь. Мы подробно разъясняли клиенту, что для решения вопроса необходимо обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), так как ситуация сложилась не в связи со „Сбером“. Банк в своей работе и в этом конкретном случае всегда действует в рамках законодательства», — заявили URA.RU в финорганизации.
«Сбер» списывал долг по кредиту, взятому в самом банке. При попытке дозвониться по указанным телефонам ФССП Кировского района сделать этого Васильева не смогла на протяжении двух часов. Трубку никто не брал. Спустя время представитель службы обвинила в ошибке компьютерную программу, которая перепутала Васильеву с тезкой. При этом города рождения не совпадают, что не спасло от списаний. Несколько лет назад Васильева не смогла устроиться на работу: работодателя остановило то, что на женщине числится данный долг. Теперь челябинка беспокоится, что ее вместе с ребенком из-за чужой задолженности не выпустят за рубеж. Пристав подтвердила, что такая вероятность имеется.
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