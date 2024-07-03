Психотерапевт из ХМАО раскрыл 11 очевидных признаков серьезного расстройства

Среди признаков обсессивно-компульсивного расстройства (навязчивые мысли и действия) у человека, может быть его вера во влияние знаков, символов и ритуалов на его жизнь. О еще десятке симптомов ОКР рассказала врач-психотерапевт Нижневартовской психоневрологической больницы Регина Кунаккулова.
«К наиболее распространенным когнитивным искажениям при ОКР относится магическое мышление. <...> Люди с ОКР часто склонны увеличивать опасность или вероятность возникновения нежелательного исхода. „Чем больше я думаю о чем-либо ужасном, тем выше вероятность того, что это на самом деле случится“», — пояснила Кунаккулова в статье на сайте департамента здравоохранения ХМАО.
Также на расстройство могут указывать «черно-белое» мышление — когда человек ждет от жизни все или ничего, а также стремление искать, вспоминать или толковать информацию, чтобы подтвердить уже имеющуюся мысль. К признакам ОКР относится частое фантазирование о возможных последствиях тех или иных событий, излишний перфекционизм, склонность брать на себя ответственность за поступки других людей или за события, происходящие в мире.
Другое когнитивное искажение при ОКР — это эмоциональное обоснование: «Если я испытываю тревогу за своих близких, значит им и вправду угрожает опасность». В этом случае человек может зациклиться на постоянном контроле своих действий и мыслей. Исходя из этого может проявиться и иллюзия контроля — вера человека в то, что они могут влиять на любые события.
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