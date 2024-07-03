03 июля 2024

Бастрыкин взялся за дело детей мигрантов, избивших сироту в Нижнем Тагиле

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Реакция Бастрыкина последовала после сообщений о прекращении уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении братьев Рашада и Камала, которые избили одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле в конце 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. История получила широкий резонанс в СМИ, но спустя несколько месяцев дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

«В СМИ получила распространение информация, содержащая критику следствия в связи с прекращением уголовного преследования. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях», — пишет telegram-канал «Следком».

Инцидент произошел 29 декабря 2023 года. Пятиклассники избили сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле. Парни — уроженцы Азербайджана. Девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Сейчас следователи расследуют дело в отношении матери детей — она, предположительно, тоже участвовала в избиении. Все материалы по теме — в сюжете агентства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении братьев Рашада и Камала, которые избили одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле в конце 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. История получила широкий резонанс в СМИ, но спустя несколько месяцев дело было прекращено за отсутствием состава преступления. «В СМИ получила распространение информация, содержащая критику следствия в связи с прекращением уголовного преследования. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 29 декабря 2023 года. Пятиклассники избили сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле. Парни — уроженцы Азербайджана. Девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Сейчас следователи расследуют дело в отношении матери детей — она, предположительно, тоже участвовала в избиении. Все материалы по теме — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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