В Екатеринбурге снимают второй сезон сериала «Мама будет против»

Эвелина Бледанс (в центре) станет мамой главного героя, которого играет Роман Постовалов (справа) Фото предоставлено телеканалом СТС

В Екатеринбурге начались съемки второго сезона самого рейтингового сериала СТС 2023 года — «Мама будет против». Вместе с участниками шоу «Уральские пельмени» в картине появится актриса Эвелина Бледанс. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«У нас много необычных сцен, причем порой неясно: фантазия это или реальность. Мы в целом улучшили и усмешнили историю: будет больше нелепых ситуаций, новых персонажей-сюрпризов и трюки в духе индийских боевиков», — делится актер и продюсер Сергей Ершов.

История крутится вокруг семьи из миниатюр шоу «Уральские пельмени». По сюжету Николай Батонов живет у Натальи, что раздражает ее маму Тамару Игоревну — она пытается выселить ухажера. Чтобы ее задобрить главный герой с помощью будущего тестя и друга открывает пирожковую. Но драмы добавляет мама Николая — ее играет Бледанс.

Съемки проходят в Свердловской киностудии, где ради сериала специально построили квартиру, лестничную площадку, пирожковую, гараж, подвал ТСЖ, кабинеты психотерапевта и многое другое. Также запланированы съемки в лесу и возле Верх-Исетского пруда.

Сериал «Мама будет против» вышел в ноябре 2023 года на СТС. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» он получил рейтинг 7,7 и вошел в топ-20 российских сериалов.