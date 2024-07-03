В МИД прокомментировали отказ Зеленского от предложения Орбана о прекращении огня

Представитель МИД РФ Захарова: слова Киева о мире — это только слова-ширмы

03 июля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Зеленский — это инструмент Запада Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все заявления Украины о мире — это прикрытие. Киев отказался от предложения о мирных переговорах с Россией, потому что это противоречит целям Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна. Она была озвучена коллективным Западом — это нанесение стратегического поражения России», — сказала Захарова в интервью Радио Sputnik . По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский — инструмент, и от него не следует ждать стремления к урегулированию конфликта. Также Захарова заявила, что на Украине «запретили ведение переговоров». Ранее Захарова раскритиковала безразличную реакцию ООН на атаку ВСУ Севастополя. Также она заявляла, что РФ продолжит снабжать мировой рынок, несмотря на санкции Евросоюза. Также 2 июля Орбан прибыл в Киев, где предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров с РФ. Однако позже замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Венгрия получила отказ, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все заявления Украины о мире — это прикрытие. Киев отказался от предложения о мирных переговорах с Россией, потому что это противоречит целям Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна. Она была озвучена коллективным Западом — это нанесение стратегического поражения России», — сказала Захарова в интервью Радио Sputnik. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский — инструмент, и от него не следует ждать стремления к урегулированию конфликта. Также Захарова заявила, что на Украине «запретили ведение переговоров». Ранее Захарова раскритиковала безразличную реакцию ООН на атаку ВСУ Севастополя. Также она заявляла, что РФ продолжит снабжать мировой рынок, несмотря на санкции Евросоюза. Также 2 июля Орбан прибыл в Киев, где предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров с РФ. Однако позже замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Венгрия получила отказ, пишет MK.RU.