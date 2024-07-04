На федеральных трассах Челябинской области сократилось число ДТП

На федеральных трассах Челябинской области с 2022 года сокращается число аварий. С января по июнь 2024 года в регионе произошло 115 ДТП, за аналогичный период 2022 года — 121. Об этом URA.RU сообщили в Упрдор «Южный Урал».
«На федеральных дорогах региона с января по июнь 2022 года произошло 121 ДТП, 2023 года — 118, 2024 — 115. Причина 94% всех ДТП в 2023 году связаны с нарушением правил движения. Соблюдение ПДД ключевой фактор безопасности на дорогах. Это относится в первую очередь к скоростному режиму», — сообщил URA.RU начальник отдела содержания Южноуральского Росавтодора Виктор Кетов.
За год снизилась и смертность в авариях. За исследуемый период в 2023 году на федеральных трассах погибло 28 человек. В 2024 году показатель составил 26 жертв. Число пострадавших снизилось с 161 до 150 человек. Кроме того в регионе увеличилось число ДТП с участием фур. Это связано с большим потоком транзитного транспорта после распределения грузовых потоков. Увеличилась и доля местного туризма.
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