Управление «Макфой» передали Россельхозбанку

Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс»

04 июля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Наследию Михаила Юревича нашли новых менеджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Это следует из данных СБИС. Согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, УК «М-Групп» со 2 июля находится под управлением ООО «РСХБ-Финанс». Собственно «М-Групп» помимо ООО «Макфа» координирует также деятельность еще одного актива холдинга, ООО «Рамкон» в Московской области. Ранее «РСХБ-Финанс» получила под контроль компанию «Кубань-Вино», а также «Агрофирму Ариант», «Агрофирму Южная» и «Центр пищевой индустрии-Ариант» — активы одноименного холдинга Александра Аристова. Как и основанный челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа», по инициативе генпрокуратуры «Ариант» отошел государству и был передан в ведение Росимущества. Скрин: сайт СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Это следует из данных СБИС. Согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, УК «М-Групп» со 2 июля находится под управлением ООО «РСХБ-Финанс». Собственно «М-Групп» помимо ООО «Макфа» координирует также деятельность еще одного актива холдинга, ООО «Рамкон» в Московской области. Ранее «РСХБ-Финанс» получила под контроль компанию «Кубань-Вино», а также «Агрофирму Ариант», «Агрофирму Южная» и «Центр пищевой индустрии-Ариант» — активы одноименного холдинга Александра Аристова. Как и основанный челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа», по инициативе генпрокуратуры «Ариант» отошел государству и был передан в ведение Росимущества.