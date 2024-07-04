Управление «Макфой» передали Россельхозбанку

Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юревич. Челябинск, юревич михаил, мороженое
Наследию Михаила Юревича нашли новых менеджеров Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Это следует из данных СБИС.

Согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, УК «М-Групп» со 2 июля находится под управлением ООО «РСХБ-Финанс». Собственно «М-Групп» помимо ООО «Макфа» координирует также деятельность еще одного актива холдинга, ООО «Рамкон» в Московской области.

Ранее «РСХБ-Финанс» получила под контроль компанию «Кубань-Вино», а также «Агрофирму Ариант», «Агрофирму Южная» и «Центр пищевой индустрии-Ариант» — активы одноименного холдинга Александра Аристова. Как и основанный челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа», по инициативе генпрокуратуры «Ариант» отошел государству и был передан в ведение Росимущества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Это следует из данных СБИС. Согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, УК «М-Групп» со 2 июля находится под управлением ООО «РСХБ-Финанс». Собственно «М-Групп» помимо ООО «Макфа» координирует также деятельность еще одного актива холдинга, ООО «Рамкон» в Московской области. Ранее «РСХБ-Финанс» получила под контроль компанию «Кубань-Вино», а также «Агрофирму Ариант», «Агрофирму Южная» и «Центр пищевой индустрии-Ариант» — активы одноименного холдинга Александра Аристова. Как и основанный челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа», по инициативе генпрокуратуры «Ариант» отошел государству и был передан в ведение Росимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...