В центре Екатеринбурга пропало электричество

В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал свет. Об этом URA.RU сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе «Россети-Урал».
«От улицы Радищева, где „Тихвин“ до ТЦ „Фан-Фан“ нет света», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе «Россетей-Урал» URA.RU сообщили, что зафиксировано технологическое нарушение в работе одного из центров питания. Именно из-за этого и было ограничено электроснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах.
«Бригады оперативно прибыли на место повреждения и приступили к работам по восстановлению. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Причины технологического нарушения выясняется», — заключили в компании.
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