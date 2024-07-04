В центре Екатеринбурга пропало электричество

04 июля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Без света также остался ТЦ «Фан-Фан» Фото: Александр Константинов © URA.RU В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал свет. Об этом URA.RU сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе «Россети-Урал». «От улицы Радищева, где „Тихвин“ до ТЦ „Фан-Фан“ нет света», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе «Россетей-Урал» URA.RU сообщили, что зафиксировано технологическое нарушение в работе одного из центров питания. Именно из-за этого и было ограничено электроснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. «Бригады оперативно прибыли на место повреждения и приступили к работам по восстановлению. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Причины технологического нарушения выясняется», — заключили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал свет. Об этом URA.RU сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе «Россети-Урал». «От улицы Радищева, где „Тихвин“ до ТЦ „Фан-Фан“ нет света», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе «Россетей-Урал» URA.RU сообщили, что зафиксировано технологическое нарушение в работе одного из центров питания. Именно из-за этого и было ограничено электроснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. «Бригады оперативно прибыли на место повреждения и приступили к работам по восстановлению. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Причины технологического нарушения выясняется», — заключили в компании.