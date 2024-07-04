Почему в центре Екатеринбурга пропал свет

В центре Екатеринбурга пропал свет из-за повреждения кабельных линий
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© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, энергетики, лэп, провода, столб, электричество
Энергетики занимаются восстановительными работами Фото:

Свет в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети-Урал».

«Определены причины технологического нарушения в Екатеринбурге. Отключение электроснабжения было вызвано несанкционированными земляными работами и повреждением сразу четырех кабельных линий электропередачи. Энергетики продолжают восстановительные работы. Параллельно ведутся все необходимые действия по установлению виновников инцидента и инициатора несогласованных работ», — сообщили в «Россетях-Урал».

О том, что в двух районах города пропало электричество, URA.RU сообщил читатель. Света нет и в торговом центре «Фан-Фан».

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Свет в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети-Урал». «Определены причины технологического нарушения в Екатеринбурге. Отключение электроснабжения было вызвано несанкционированными земляными работами и повреждением сразу четырех кабельных линий электропередачи. Энергетики продолжают восстановительные работы. Параллельно ведутся все необходимые действия по установлению виновников инцидента и инициатора несогласованных работ», — сообщили в «Россетях-Урал». О том, что в двух районах города пропало электричество, URA.RU сообщил читатель. Света нет и в торговом центре «Фан-Фан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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