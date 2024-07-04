Почему в центре Екатеринбурга пропал свет

Свет в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети-Урал».
«Определены причины технологического нарушения в Екатеринбурге. Отключение электроснабжения было вызвано несанкционированными земляными работами и повреждением сразу четырех кабельных линий электропередачи. Энергетики продолжают восстановительные работы. Параллельно ведутся все необходимые действия по установлению виновников инцидента и инициатора несогласованных работ», — сообщили в «Россетях-Урал».
О том, что в двух районах города пропало электричество, URA.RU сообщил читатель. Света нет и в торговом центре «Фан-Фан».
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