Почему в центре Екатеринбурга пропал свет

В центре Екатеринбурга пропал свет из-за повреждения кабельных линий

Энергетики занимаются восстановительными работами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свет в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга пропал из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети-Урал».

«Определены причины технологического нарушения в Екатеринбурге. Отключение электроснабжения было вызвано несанкционированными земляными работами и повреждением сразу четырех кабельных линий электропередачи. Энергетики продолжают восстановительные работы. Параллельно ведутся все необходимые действия по установлению виновников инцидента и инициатора несогласованных работ», — сообщили в «Россетях-Урал».

О том, что в двух районах города пропало электричество, URA.RU сообщил читатель. Света нет и в торговом центре «Фан-Фан».