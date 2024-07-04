Лукашенко призвал лидеров ШОС отказаться от доллара

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко призвал ШОС к дедолларизации Фото:

Странам ШОС нужно отказаться от доллара с учетом того, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. От этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«В нашей организации находятся два мощнейших лидера — Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера.

Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются. Также президент отметил, что люди в мире ждут дедолларизации.

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Странам ШОС нужно отказаться от доллара с учетом того, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. От этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. «В нашей организации находятся два мощнейших лидера — Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера. Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются. Также президент отметил, что люди в мире ждут дедолларизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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