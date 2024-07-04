Лукашенко призвал лидеров ШОС отказаться от доллара

04 июля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко призвал ШОС к дедолларизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Странам ШОС нужно отказаться от доллара с учетом того, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. От этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. «В нашей организации находятся два мощнейших лидера — Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера. Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются. Также президент отметил, что люди в мире ждут дедолларизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Странам ШОС нужно отказаться от доллара с учетом того, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. От этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. «В нашей организации находятся два мощнейших лидера — Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера. Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются. Также президент отметил, что люди в мире ждут дедолларизации.